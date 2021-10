Le contenu téléchargeable gratuit Tales of Arise ajoute deux nouveaux niveaux de difficulté

Tales of Arise vient de recevoir une petite mise à jour, mais vous n’aurez pas à télécharger de correctif. Au lieu de cela, vous devrez vous rendre sur le PlayStation Store et récupérer le «Pack de difficulté supplémentaire» gratuit. Si vous ne le trouvez pas en recherchant, vous pouvez toujours accéder à la page principale du produit du jeu, et il devrait y être répertorié.

Une fois que vous l’avez réclamé, vous trouverez le pack sous l’onglet DLC dans le jeu.

Le DLC ajoute deux nouveaux paramètres de difficulté : Très facile et Inconnu. Le premier est exactement ce à quoi cela ressemble – une option très simple qui réduit considérablement la difficulté du combat afin que les joueurs puissent se concentrer uniquement sur l’histoire. Pendant ce temps, Unknown est conçu pour être le défi le plus difficile du jeu.

Il existe déjà plusieurs niveaux de difficulté dans Tales of Arise : Histoire, Normal, Modéré, Difficile et Chaos. Mais même sur Story, le combat peut être délicat si vous n’êtes pas habitué aux systèmes de combat basés sur l’action. Le nouveau paramètre Very Easy devrait permettre à encore plus de personnes d’apprécier le jeu, tandis qu’Unknown donne aux experts un réel avantage pour leur argent.

Ce DLC est lancé aux côtés du pack de collaboration en ligne Sword Art récemment annoncé, qui ajoute un nouveau combat d’arène difficile, des tenues, des armes et un nouvel art mystique. Vous devrez cependant payer pour celui-ci. Il est au prix de 12,99 € / 15,99 €

