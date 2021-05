Le Sénat confirme à l’unanimité Bill Nelson comme prochain chef de la NASA

L’ancien sénateur américain Bill Nelson (D-Fla.) A été officiellement et à l’unanimité confirmé par le Sénat comme nouvel administrateur de l’agence jeudi 29 avril.

Président Joe Biden a nommé Nelson pour le rôle de nouvel administrateur de la NASA le mois dernier. Nelson prend les rênes de l’administrateur intérimaire de la NASA Steve Jurczyk, qui dirigeait l’agence après le départ de l’ancien administrateur Jim Bridenstine. Bridenstine a démissionné de ses fonctions de chef de la NASA à la fin de la présidence Trump en janvier 2021.

Mercredi (28 avril), le Comité sénatorial du commerce a voté en faveur de la nomination de Nelson pour le poste, et aujourd’hui, le Sénat au complet a tenu un vote de confirmation. Les sénateurs ont voté à l’unanimité pour que Nelson assume le rôle sous la nouvelle administration présidentielle.

Portrait en vol de l’équipage du STS 61-C. L’astronaute Robert L. Gibson (coin inférieur droit), commandant de mission, est entouré de collègues membres d’équipage, dans le sens antihoraire à partir du coin supérieur droit: l’astronaute Charles F. Bolden, pilote; Le représentant américain Bill Nelson (D.-Florida) et Robert J. Cenker, RCA, tous deux spécialistes de la charge utile; et les astronautes Steven A. Hawley, Franklin R. Chang-Diaz et George D. Nelson – tous des spécialistes de mission. (Crédit d’image: NASA)

« Je suis honoré par la nomination du président et le vote du Sénat », a déclaré Nelson après la confirmation, selon une déclaration de la NASA . « J’essaierai de mériter cette confiance. En avant et en haut! »

« Je suis heureux d’accueillir Bill dans la famille de la NASA », a déclaré Jurczyk dans le même communiqué. «Ce fut une année incroyable pour la NASA et nos partenaires commerciaux et internationaux, et j’ai hâte de travailler avec Bill et l’administration Biden-Harris pour tirer parti de l’incroyable élan que nous avons construit jusqu’à présent. Ce fut un honneur de servir de administrateur par intérim, mais c’est la main-d’œuvre de la NASA qui rend l’agence unique en son genre. Merci pour tout ce que vous faites pour faire avancer les missions critiques de la NASA. «

« Bill Nelson est un excellent choix pour l’administrateur de la NASA, » Bridenstine dit dans un communiqué à propos de Nelson suite à sa nomination, ajoutant que le nouveau chef « aura l’influence pour délivrer des budgets solides à la NASA et, si nécessaire, il pourra faire appel à son ami, le président Joe Biden ».

Bridenstine avait également déclaré que le Sénat devrait confirmer Bill Nelson «sans délai», et cela s’est produit aujourd’hui.

Nelson a représenté la Floride en tant que sénateur américain de 2001 à 2019, une époque qui a vu la fin du programme de navette spatiale de l’agence et le début des vols spatiaux commerciaux. En plus de sa carrière politique, Nelson est en fait un ancien vaisseau spatial:. En 1986, il a servi comme spécialiste de la charge utile sur un vol de six jours sur la navette spatiale Columbia .

Alors que Nelson a l’approbation unanime du Sénat, Biden a également exprimé ouvertement son soutien à ce choix.

« Au Sénat, il était connu comme le sénateur de référence pour le programme spatial de notre pays », ont écrit des responsables de Biden dans un communiqué à la suite de la nomination de Nelson. « Presque chaque morceau de droit de l’espace et de la science a eu son empreinte. »

La confirmation de jeudi fait suite à la nomination de Pal Melroy, ancien astronaute de la NASA et ancien colonel de l’armée de l’air, au poste d’administrateur adjoint de la NASA. En tant qu’astronaute, Melroy a effectué trois missions de navette spatiale, soutenant la construction de la Station spatiale internationale, et a servi comme commandant de son dernier vol en 2007. Avec l’ancienne astronaute de la NASA Eileen Collins, elle est l’une des deux seules femmes à avoir jamais commandé le navette spatiale. La nomination de Melroy fait toujours son chemin au Congrès.

« Je crois que Pam Melroy sera un excellent partenaire pour aider à diriger la NASA », a déclaré Bill Nelson à propos de sa nomination. dans une déclaration obtenue par Florida Today . « Pam possède la longue expérience technique et de leadership qui aidera la NASA dans sa mission d’explorer le cosmos, d’étendre la recherche sur le changement climatique et de garantir que les technologies développées par la NASA profitent à la vie ici sur Terre. »

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.