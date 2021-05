La méthode Kominsky révèle la bande-annonce de sa dernière saison

La comédie dramatique de Netflix « La méthode Kominsky » a finalement présenté sa troisième et dernière saison, répondant à certaines questions importantes des fans tout en abordant, sans répondre clairement, l’absence de l’acteur Alan Arkin.dans le dernier volet de la série.

Créé par le producteur de télévision Chuck Lorre, responsable de certaines des comédies les plus importantes à la télévision telles que « Deux hommes et demi », « The Big Bang Theory » ou « Dharma & Greg », nous découvrons Sandy Kominsky (joué par Michael Douglas), autrefois un acteur respecté qui passe ses vieux jours à entraîner de nouveaux talents.

Avec Douglas, nous trouvons une distribution stellaire composée d’acteurs tels que Alan Arkin, qui joue son meilleur ami et représentant Norman Newlander, en plus de la participation de Sarah Baker et Nancy Travis dans une histoire qui parvient à équilibrer l’humour avec des moments de perte. et la tristesse.

Après avoir confirmé que l’histoire atteindrait sa fin finale, Netflix a annoncé deux problèmes importants: le retour de Kathleen Turner en tant qu’ex-épouse du personnage de Douglas dans la série et que, apparemment, Alan Arknin ne ferait plus partie de la série, un décision qui aurait été prise après le lancement de la deuxième saison en 2019.

L’histoire du personnage d’Arkin se serait terminée de manière ambiguë, présentant le personnage avec un fort intérêt pour la Scientologie en raison de son petit-fils, joué par la nominée aux Oscars Haley Joel Osment, qui est utilisée pour expliquer la mort de ce personnage.

Bien que l’absence d’Arkin pèsera lourdement sur la série, la chimie de camaraderie entre lui et Douglas étant l’un des principaux moteurs de son récit, la série mettra en vedette le retour d’Osment, Lisa Edelstein, Graham Rogers et Emily Osment en tant que habitués de la série, comme ainsi que des apparitions invitées par Morgan Freeman et Barry Levinson. « La méthode Kominsky » reviendra pour la dernière fois sur Netflix le 28 mai.