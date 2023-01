La seule star hollywoodienne avec 4 films avec plus de 2 milliards de dollars au box-office chacun

in

Curiosités

Une star hollywoodienne a réalisé ce qui semblait impossible en participant à quatre films qui ont réussi à dépasser les 2 milliards de dollars chacun. De qui parle-t-on?

Une star hollywoodienne a participé à quatre films qui ont réussi à surmonter, chacun d’eux, l’incroyable barrière de deux milliards de dollars. Bien sûr, ce sont deux franchises qui ont atteint une popularité maximale au fil du temps et les films dont nous parlons dans cette note ont marqué plus d’une génération à partir du moment où ils sont sortis sur grand écran.

Qui est la figure qui a franchi cette étape dans l’industrie cinématographique hollywoodienne ? Il s’agit de Zoé Saldanal’actrice née dans le New Jersey qui a 44 ans et est probablement l’une des interprètes les plus rentables de l’histoire si l’on prend en compte les quatre films que nous allons mentionner dans ces lignes où cette femme d’une beauté exotique a une participation fondamentale .

+ Films avec Zoe Saldaña qui ont rapporté plus de 2 milliards de dollars chacun

-Avatar

En 2154, un marine est envoyé via le programme Avatar sur la lune de Pandore pour enquêter sur les étranges extraterrestres qui y vivent. Les humains sont prêts à envahir cet endroit à la recherche d’un arbre qui peut répondre à de nombreux besoins énergétiques pour leur mode de vie. Le seul problème, ce sont les Na’vi, la race qui protégera leur foyer en se battant jusqu’à la mort. Jake Sully rencontre Neytiri et les choses changent pour toujours

Levé : 2,923 millions de dollars.

-Avengers : guerre à l’infini

Thanos met son plan en marche pour s’emparer des Infinity Stones et anéantir la moitié de la population de l’univers en créant un nouvel équilibre. Cependant, le Mad Titan n’a pas de héros comme les Avengers ou les Gardiens de la Galaxie qui sont prêts à le combattre et tous ceux qui sont prêts à essayer de réaliser le rêve d’un méchant qui ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas atteint son objectif même en détruisant ce que vous désirez le plus.

Levé : 2048 millions de dollars.

-Avengers : Fin de partie

Cela fait cinq longues années que Thanos a détruit la moitié de la vie dans l’univers. Cette fois, le retour de Scott Lang, mieux connu sous le nom d’Ant-Man, donne aux héros de la Terre la chance de défaire ce que Mad Titan a réalisé en utilisant les Infinity Stones. Je mange? Voyager dans le temps pour modifier les événements qui se sont terminés avec le méchant triomphant. Cependant, le plus grand antagoniste du MCU se battra jusqu’au bout.

Levé : 2798 millions de dollars.

– Avatar : La voie de l’eau

Plus d’une décennie après que les Na’vi aient repoussé l’invasion humaine de Pandora, Jake Sully vit à la tête du clan Omaticaya, élevant une famille avec Neytiri. À la consternation des Na’vi, les humains reviennent et érigent une nouvelle base d’opérations principale appelée Bridgehead City pour préparer Pandora à la colonisation alors que la Terre se meurt. Le Colonel Quaritch est de retour !

Levé : dépassé les 2 milliards de dollars.

