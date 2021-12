The Eternals Defend Humanity sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD en février

Les fans de Marvel pourront bientôt profiter de bonus inédits comprenant quatre scènes supprimées et une bobine de bâillon sur Éternels sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Marvel Studios Éternels suit un groupe d’anciens héros d’au-delà des étoiles qui ont protégé la Terre depuis l’aube de l’homme. Lorsque des créatures monstrueuses appelées Deviants, longtemps considérées comme perdues dans l’histoire, reviennent mystérieusement, les Éternels sont obligés de se réunir pour défendre à nouveau l’humanité. La distribution exceptionnelle comprend Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harington, Salma Hayek et Angelina Jolie.







Fonctionnalités bonus*

Commentaire audio – Visionnez le film avec les commentaires audio de Chloé Zhao, Stephane Ceretti, Mårten Larsson

Visionnez le film avec les commentaires audio de Chloé Zhao, Stephane Ceretti, Mårten Larsson Immortalisé – La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel se lance dans le cosmos avec les Eternals. Dans ce documentaire en coulisses, plongez dans les raisons pour lesquelles Marvel a voulu immortaliser ces super-héros pour le MCU.

La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel se lance dans le cosmos avec les Eternals. Dans ce documentaire en coulisses, plongez dans les raisons pour lesquelles Marvel a voulu immortaliser ces super-héros pour le MCU. Promenades de la vie – Éternels dévoile la gamme de super-héros la plus grande et la plus diversifiée de Marvel dans un seul film. Écoutez les réactions des acteurs sur leur implication dans le film et le sentiment instantané de camaraderie qui s’est ressenti le jour où ils se sont tous joints dans leurs costumes.

Éternels dévoile la gamme de super-héros la plus grande et la plus diversifiée de Marvel dans un seul film. Écoutez les réactions des acteurs sur leur implication dans le film et le sentiment instantané de camaraderie qui s’est ressenti le jour où ils se sont tous joints dans leurs costumes. Bobine gag – Regardez quelques-uns des mésaventures hilarantes des charmants acteurs et de l’équipe.

Regardez quelques-uns des mésaventures hilarantes des charmants acteurs et de l’équipe. Scènes supprimées La gravité – Phastos et Jack ont ​​une conversation qui mène à une percée. Nostalgie – Sprite et Makkari se remémorent l’humanité tout en surplombant les ruines de Babylone. Films – Gligamesh et Kingo se connectent autour de films tout en traversant le fleuve Amazone avec le reste de l’équipe. Petite conversation – Sprite confronte Dane au musée à propos de ses interactions avec Sersi.



*les fonctionnalités bonus varient selon le produit et le détaillant







Le casting comprend Gemma Chan comme Sersi, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lia McHugh comme Sprite, Brian Tyree Henry comme Phastos, Lauren Ridloff comme Makkari, Barry Keoghan comme Druig, Don Lee comme Gilgamesh, Kit Harington comme Dane Whitman, Salma Hayek dans le rôle d’Ajak et Angelina Jolie dans le rôle de Thena. Chloé Zhao a dirigé l’aventure Marvel parsemée de stars. Le scénario a été écrit par Chloé Zhao, Patrick Burleigh, Ryan Firpo et Kaz Firpo.

SKU de produit

Numérique : 4K UHD, HD, SD

Physique: Pack Combo Ultra HD 4K (4K UHD + Blu-ray + Code numérique), Pack Combo Blu-ray (Blu-ray + Code numérique) & DVD

Durée d’exécution de la fonctionnalité

Environ. 157 minutes

Évaluation

Classé PG-13 aux États-Unis

Matériel bonus non noté

Ratio d’aspect

Numérique : 2,39

Physique : 2,39:1

Audio américain

4K Ultra HD : anglais Dolby Atmos et audio descriptif 2.0, espagnol 7.1 Dolby Digital Plus, pistes en français 5.1 Dolby Digital

Blu-ray : Anglais 7.1 DTS-HDMA et 2.0 Descriptive Audio, Espagnol et Français 5.1 Pistes en langue Dolby Digital

DVD : anglais espagnol et français 5.1 Dolby Digital, anglais 2.0 pistes de langue audio descriptive

Numérique : anglais Dolby Atmos (UHD uniquement, certaines plates-formes), anglais 5.1 et 2.0 Dolby Digital, espagnol 5.1 et 2.0 Dolby Digital, français 5.1 et 2.0 Dolby Digital, anglais Descriptive Audio 2.0 Dolby Digital (certaines plates-formes)

Sous-titres américains

4K Ultra HD : SDH anglais, sous-titres espagnols et français

Blu-ray : SDH anglais, sous-titres espagnols et français

DVD : anglais SDH, sous-titres espagnols et français

Numérique : anglais SDH, espagnol, français (certaines plateformes)

Marvel Studios Éternels fait ses débuts sur toutes les principales plateformes numériques le 12 janvier et sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 15 février.





