L’acteur Marvel qui pourrait être Goku

in

Dragon Ball



est l’un des dessins animés télévisés les plus importants des années 90, devenu populaire en Amérique latine grâce à des signaux tels que l’extinction



Enfants magiques



et maintenant avec



Cartoon Network



. Créé par



Akira toriyama



, montre un enfant de



planète végéta



qui arrive sur Terre où il commence à développer son pouvoir jusqu’à devenir l’un des sauveurs de l’humanité et de l’univers. Pour le faire,



les boules de dragon



ils seront d’une importance vitale et vous accompagneront tout au long d’aventures sans fin.

Oui ok



Dragon Ball



avait des adaptations cinématographiques et des longs métrages qui sont allés directement à la vidéo, la plupart d’entre eux ont été réalisés grâce à l’animation. En 2009,



Renard



a créé un film en



action en direct



que c’était un désastre complet ; dans



Tomates pourries



il n’a qu’un taux d’approbation de 15 %. Cette histoire a été réalisée par



James Wong



(



Destination finale



) et avait



Justin chatwin



(



La guerre des mondes



) dans le rôle de



Gokû



.

Désormais utilisateur de



Instagram



a proposé l’acteur idéal pour devenir le nouveau



Gokû



d’un potentiel



action en direct



. Il s’agit de



Simu liu



, qui cette année fait partie de la



Univers cinématographique Marvel (MCU)



de la main de



Shang-Chi et la légende des dix anneaux



. L’artiste



@samukarts



a posté une photo de



Liu



devenir le protagoniste de



Dragon Ball



et s’est assuré que les références de



Gokû



dans



Shang-chi



ils étaient indéniables.

Pour recréer l’image, l’artiste brésilien a simplement changé les costumes qui



Shang-chi



Il a regardé dans la scène où il a réussi à contrôler les anneaux, tout en se battant avec son père, et les a également changés de couleur, de sorte qu’ils soient bleuâtres et ressemblent davantage aux



« Kame hame ha »



, la puissance la plus connue de



Gokû



. La parution de



Samukarts



reçu près de 2 000



aime



, il ne serait donc pas si exagéré de le considérer comme le nouveau protagoniste.

Quand Shang-Chi pourrait-il réapparaître



Simu liu



est devenu membre du



MCU



juste cette année mais son charisme et la manière dont il s’est approprié le personnage donnent l’impression qu’il a joué



Shang-chi



. On ne sait toujours pas très bien quand son personnage pourra être revu, mais si l’on tient compte de la scène post-crédit du film sorti en septembre, il pourrait y avoir un indice. Alors que



Shang-chi



Oui



katy



ils ont raconté leurs aventures à leurs amis,



Wong



Il a semblé les convoquer parce qu’il avait besoin de leur aide. Cela pourrait signifier que les deux personnages réapparaissent dans



Docteur étrange 2



, en mai de l’année prochaine.

