Voici à quoi ressemble aujourd’hui Alexander Ludwig, protagoniste de Vikings

KARTELL canapé à 2 places pour extérieur POP OUTDOOR (Ecru - Polycarbonate transparent et tissu Sunbrella)

Aujourd'hui Pop ne se contente plus de vivre les intérieurs mais veut également s'imposer à l'extérieur. Voici donc "Pop outdoor", proposé en tissu hydrofuge et anti-tache, qui ne se déteint pas et résiste aux rayons UV. Lavable et facile à entretenir, ce tissu est également résistant aux moisissures et évite la condensation de la chaleur et de l'humidité. Le revêtement pour l'extérieur "Sunbrella" de Pop est disponible dans une vaste gamme de coloris intenses teinte unie. Pop Outdoor s’enrichit d’un nouveau tissu à trame tressée : Ikon. Conçu pour résister aux rayons UV, il peut rester à l’extérieur quelles que soient les conditions climatiques tout en garantissant une excellente tenue des couleurs ainsi qu'une bonne résistance à l'eau, à l'abrasion et au frottement. Le tissu est lavable et son entretien facile. Doux au toucher et confortable, Ikon est disponible en cinq couleurs : blanc et noir ton sur ton, tourterelle, orange/rouge orangé et vert olive avec une légère base de noir. Assise et dossier : coussins en polyuréthane expansé Tissu Sunbrella®: 100% acrylique Tissu Ikon: 84% polypropylène, 16% polyester Structure : polycarbonate transparent ou teinté dans la masseDimensions:L 175 cmP 94 cmH 70 cmHauteur de l’assise 35 cm