Gael García Bernal rejoint Nicole Kidman pour Amazon’s Holland, Michigan

Loup-garou par Night’s Gaël García Bernal est sur le point de jouer dans le thriller Amazon Prime Hollande, Michiganaux côtés de Nicole Kidman. La série d’Amazon Studios est qualifiée de « thriller à la Hitchcock » et sera réalisée par Mimi Cave, tandis qu’Andrew Sodroski est en charge du scénario du film.





Peu de choses ont été révélées sur le film, mais Deadline a décrit le projet comme « Le long métrage, basé sur le scénario d’Andrew Sodroski (Manhunt), est en tête de la liste noire de 2013 et implique des secrets qui se cachent sous une ville du Midwest avec un penchant Hitchcock. » Selon IMDb, le film raconte l’histoire d’une femme qui soupçonne que son mari la trompe. Pour se venger de son mari infidèle, elle a décidé d’avoir sa propre affaire. L’histoire dévoilera la sombre vie secrète de son mari alors qu’elle essaie de poursuivre sa liaison.

FILM VIDÉO DU JOUR

Il a été initialement annoncé que Nicole Kidman serait la tête d’affiche de la série. Les conséquences le producteur Peter Dealbert produit également la série et la responsable de la production physique d’Amazon Studios, Kate Churchill, sera la productrice exécutive. Nicole Kidman produira également la série avec Per Saari via la société de cinéma Blossom Films.

Nicole Kidman et Per Saari ont construit Blossom Films au cours des dernières années et entretiennent une relation de travail de longue date avec Amazon. Blossom Films s’était précédemment associé à Amazon pour l’adaptation en série de la pièce primée d’Andrew Bovell intitulée Les choses que je sais être vraies. Ils ont également une série à venir intitulée Expats.





Gael García Bernal est un ajout parfait au casting

Images universelles

Gael García Bernal est un acteur mexicain qui a construit avec succès une impressionnante carrière bilingue. L’acteur travaille à la fois devant et derrière la caméra. Il possède une société de production appelée Canana Films. Il a également une filmographie époustouflante à la fois à Hollywood et dans l’industrie mexicaine du divertissement. Il a joué dans le drame oscarisé Babel et le thriller Désert.

Il est maintenant prêt à conquérir Hollywood puisque l’acteur vient de rejoindre Marvel l’année dernière. Gael García Bernal a fait sa merveille débuts en incarnant le titulaire Loup-garou de nuit comme Jack Russel. Garcia s’est énormément préparé pour son rôle dans Marvel; dans son interview avec Marvel, il a déclaré: « J’ai également commencé à lire beaucoup sur la mythologie des loups-garous, ainsi que sur des créatures à moitié humaines dans différentes cultures du monde. J’ai commencé à enquêter un peu et j’ai commencé à le placer aussi dans une sorte d’archétype sociologique anthropologique peut-être de la société, et où se situent-ils ? »

L’acteur a prouvé ses prouesses d’acteur et rendra sûrement justice à son personnage pour Hollande, Michigan.