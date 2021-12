Après de nombreuses critiques, Stalker 2 n’obtient finalement aucun NFT

Stalker 2 : Cœur de Tchernobyl devrait en fait obtenir des NFT, le studio de développement venait de l’annoncer. Mais il a grêlé comme ça en très peu de temps beaucoup de critiquesque l’idée sera enterrée maintenant. Les fabricants rament et promettent, oui ne pas inclure de NFT dans votre jeu.

Mais pas de NFT: les fabricants de Stalker 2 reviennent

Voilà de quoi il s’agit : Récemment, le studio de développement « Stalker 2 » avait Monde de jeu GSC au Twitter annoncé, utiliser les NFT avec Stalker 2. Cela devrait être un propre métaverse amené au départ et un NFT donne être, dont Le propriétaire a même scanné le jeu aurait été.

L’idée ne s’est pas bien passée : Mais l’annonce est tombée très peu d’amour en retour. Au contraire, il reçu de nombreuses critiques pour cette annonce, des tonnes de commentaires et un tollé.

Avec succès: Presque exactement 24 heures après l’annonce, une déclaration a suivi que la critique avait été entendue haut et fort et que GSC Game World Renoncez à tous les bonus NFT pour « Stalker 2 » devenir.

Que sont les NFT de toute façon ? NFT signifie Jetons non fongibles et qui décrit une sorte de marque ou de confirmation que vous avez effectué une transaction afin d’acquérir des droits spéciaux sur certaines choses, telles que des images ou des éléments du jeu. Cette Confirmation de transactionqui ressemble un peu à un acte de propriété, mais ne l’est pas (parce que l’art qui y est associé ne vous appartient jamais), stocké à l’aide de la technologie blockchain.

le doit être particulièrement sûr et indépendant, n’a qu’un sens limité en ce qui concerne les jeux vidéo : l’élément du jeu est principalement toujours détenue par des éditeurs et des studios de développement et cela conduit également le prétendue indépendance du lieu de stockage de la blockchain ad absurdum. De plus, de l’énergie est également consommée, ce qui Pollue l’environnement.

A quoi ça sert tout ça ? L’idée derrière cela est la possibilité gagner de l’argent. Cependant, suffisamment de personnes doivent d’abord être convaincues qu’un tel TVN a vraiment de la valeur et qu’il apporte quelque chose. Si cela fonctionne, cela peut être revendu avec appréciation. Mais quelqu’un devra toujours payer un supplément et repartir les mains vides, même si quelqu’un au sommet de la pyramide peut être beaucoup d’argent aux dépens des autres mérité.

Quand est-ce que Stalker 2 arrive? Si vous êtes à nouveau d’humeur pour « Stalker 2 » maintenant qu’il ne contiendra aucun NFT, vous pouvez déjà le faire 28 avril 2022 Marquez en rouge dans le calendrier. Ensuite, le jeu des temps de la fin est censé pour Xbox Series X/S et PC apparaître.