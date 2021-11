2 films de Noël très divertissants à regarder sur Netflix et Prime Video

C’est Noël et votre corps le sait ! Les menus traditionnels commencent par des mets comme la dinde, le Vitel Toné, le matambre et l’incontournable salade russe. Les chants de Noël classiques sonnent également, accompagnant les meilleurs moments en famille. Plateformes de streaming Netflix et Amazone Ils ne pouvaient pas rester en dehors de ces festivités et présenter des films faits pour convenir à un moment très spécial.

Père Noël et renne. Les rois Mages. Le petit sapin et toutes les décorations. Ce temps est magique d’aussi loin que nous nous souvenions et le célébrer fait partie de l’une des traditions qui unit toutes les familles dans le même sentiment qui génère les meilleurs sentiments de sympathie et d’empathie. Par conséquent, ajouter un film qui accompagne ces sentiments ne fait jamais de mal.

Des films à voir à Noël !

Netflix présente dans son catalogue Les Chroniques de Noël. A cette occasion, Kate Pierce et son frère Teddy entendent enregistrer Père Noël la veille de Noël. Après s’être faufilés dans son traîneau, ils provoquent un accident qui pourrait gâcher Noël. A partir de ce moment, les frères vivront ensemble avec Père Noël et ses fidèles lutins toute une série d’aventures pour sauver la fête avant qu’il ne soit trop tard.

Pour sa part, Amazone vous donne la possibilité de profiter Le chien qui a sauvé Noël. Le chien Zeus tombe amoureux de Bella et doit la sauver de deux voleurs qui envisagent de s’emparer d’un objet important. Ensuite, toute une série d’enchevêtrements va se dérouler dans cette folle aventure de Noël qui mettra en scène un héros à quatre pattes. Données couleur : le film met en scène la participation de Paris Hilton et de l’ex Superman, Dean Caïn.

Ce sont nos recommandations pour vous amuser à Noël avec deux films divertissants et amusants qui mettent en lumière l’esprit de cette période spéciale. Les deux films peuvent être vus en famille … ils seront appréciés du plus jeune au grand-père qui a depuis longtemps cessé d’y croire Père Noël, mais qu’il est heureux de voir ses petits-enfants sourire avec leurs cadeaux. Joyeux réveillon de Noël !

