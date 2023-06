The Continental: Peacock dévoile les premières images de la série préquelle de John Wick

Peacock a dévoilé plusieurs premières photos de Le Continental : du monde de John Wickune mini-série qui sert de préquelle au John Wick films. Venant à Peacock en septembre, la série suit Colin Woodell en tant que version plus jeune de Winston Scott, le personnage joué par Ian McShane dans la série de films. D’autres versions plus jeunes de personnages familiers sont également présentées, tout comme des personnages originaux, dont Mel Gibson dans le rôle de Cormac. Vous pouvez voir ces personnages et bien d’autres dans les premières images ci-dessous.





Le spectacle a été développé pour Peacock par Greg Coolidge, Kirk Ward et Shawn Simmons ; le trio a écrit la série avec Ken Kristensen. Le casting de Le Continental comprend également Ayomide Adegun en tant que jeune Charon, interprété par feu Lance Reddick dans les quatre films. Les autres membres de la distribution incluent Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate, Ben Robson, Peter Greene, Jeremy Bobb et Katie McGrath.

« Les showrunners sont en fait venus, nous avons entendu beaucoup de présentations et nous avons débattu si nous voulions ou non faire une chronologie similaire de John Wick ou une chronologie alternative « , a déclaré la productrice Erica Lee sur la façon dont Le Continental sont venus ensemble. « Nous avions envie de faire une préquelle, faire une chronologie alternative nous a donné beaucoup de flexibilité juste pour exécuter des pistes parallèles. Mais aussi ce que je pense que les gens aiment tant chez John Wick et le John Wick monde découvrent les hôtels et les œufs de Pâques. »

Lee a poursuivi: « Nous donnons si peu de choses sur chaque personnage et sur l’hôtel dans chaque film que je pense que les gens étaient vraiment ravis d’en savoir plus et d’approfondir le Continental comme, à quoi ressemble le nettoyeur là-bas? À quoi ressemble le personnel? « Comment entrez-vous dans The Continental ? Comment les pièces d’or sont-elles fabriquées ? Donc, avec cette chronologie et ce cadre, nous sommes autorisés à plonger vraiment profondément dans cela et à explorer beaucoup de choses. »





Le Continental élargit le monde de John Wick

Ce n’est qu’une partie du plan global visant à élargir considérablement le monde de John Wick. Ana de Armas jouera dans le prochain spin-off du long métrage Ballerinequi met en vedette Keanu Reeves et d’autres personnages du John Wick films faisant des apparitions spéciales. Il pourrait y avoir d’autres retombées après différents personnages dans les années à venir, comme le directeur de la franchise Chad Stahelski a récemment déclaré qu’il y avait eu des discussions à donner John Wick : Chapitre 3 – Parabellum star Halle Berry son propre spin-off en tant que Sofia.

« Nous avons en fait été en pourparlers à plusieurs reprises pour essayer de … Je déteste le terme spin-off. Mais ils essaient de faire d’autres projets satellites de la franchise Wick. J’espère qu’ils seront bons », a déclaré Stahelski sur L’expérience Joe Rogan.

Le Continental sera présenté en première sur Peacock en septembre 2023. Quant à savoir quand la franchise reviendra sur grand écran, ce sera l’année prochaine avec la sortie en salles de Ballerine le 7 juin 2024.