Carmen Villalobos est encouragée pour une deuxième saison de ‘Café con Aroma a Mujer’

in

CÉLÉBRITÉS

L’actrice était l’antagoniste de l’histoire entre William Levy et Laura Londoño sur Netflix. Quel serait votre rôle dans une seconde partie ?

©Getty imagescarmen villalobos

Ça ne fait aucun doute que « Café au parfum de femme » est l’une des séries colombiennes qui a réussi à marquer le territoire sur la plateforme de streaming avec les protagonistes de William LevyLaura Londono et carmen villalobos. Bien qu’il soit dans le top 10 des Netflixn’a pas eu beaucoup de succès à la télévision colombienne l’année dernière.

Cependant, la nouveauté est Carmen Villalobos qui était chargée d’être la méchante de la série avec Levy et Londoño. On pourrait dire que c’était le troisième en discorde du couple. Habituée à la voir dans de bons rôles, elle est désormais surprise sous son autre facette. Après le succès du roman sur Netflix, l’actrice a assuré :

« Je suis très excité et heureux de l’accueil que nous avons reçu chez Netflix. Je crois qu’une histoire de Fernando Gaitán ne peut pas avoir d’autre résultat ».

Actuellement, l’actrice s’est avérée satisfaite de sa performance antagoniste dans l’histoire et du fait qu’elle a été si bien accueillie par le public. A tel point qu’elle serait prête à faire partie d’une deuxième saison si celle-ci est mise en action.

Cependant, elle parie que le rôle la mettra au défi et l’aidera à grandir en tant qu’actrice. Il n’est pas un amoureux de la zone de confort, même si cela apporte de bons résultats.

Qui est Carmen Villalobos ?

Carmen Villalobos est une actrice colombienne populaire qui a passé plus d’une décennie à la télévision dans son pays natal, participant à divers feuilletons. Cependant, Carmen est tombée amoureuse du public pour son impressionnante beauté physique et un corps sculptural qu’elle aime beaucoup montrer à travers les réseaux sociaux.

Ses premiers débuts à l’écran ont eu lieu en 2003 dans le roman Amor a la plancha, plus tard plusieurs autres titres viendront qui l’affirmeront dans le médium. ‘Sans seins, il n’y a pas de paradis’, a été son plus grand succès et il ne s’est pas arrêté là jusqu’à présent.

Une deuxième saison de ‘Café con Aroma a Mujer’ arrive-t-elle?

Malgré le fait que Telemundo et Netflix n’aient pas confirmé la nouvelle d’un deuxième volet, il y a de fortes rumeurs selon lesquelles l’histoire pourrait continuer et ce n’est pas pour moins car certains personnages accepteraient de faire partie du casting.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂