Les 10 meilleurs films de Chris Evans loin du MCU: une comédie policière, un thriller Bong Joon-ho et plus

Chris Evans Il est l’un des acteurs les plus aimés et les plus charismatiques d’Hollywood. A 42 ans, l’Américain a gagné une place dans l’industrie, faisant partie de succès productions de merveilles et d’autres projets de films intéressants. Pour cette raison, chez Mag nous avons décidé de faire une sélection de ses 10 meilleurs films. Profitez-en en streaming !

Il convient de noter que, dans cette liste, nous n’inclurons pas de titres tels que « Les Vengeurs », « Infinity War », « Endgame » ou la saga de « Capitaine Amérique ». En fait, nous voulons explorer les bandes de l’artiste au-delà de son rôle de Capitaine Amérique dans le Univers cinématographique Marvel (MCU).

Ainsi, on peut le voir se développer dans des genres tels que comédie, action, thriller, drame et science-fiction. En ce sens, il est clair pour nous que sa filmographie a plusieurs titres différents entre eux.

QUELS SONT LES MEILLEURS FILMS DE CHRIS EVANS ?

10. « Soleil » (2007)

On commence cette liste avec un long métrage célèbre de Danny Boyle. Les stars des films de science-fiction divertissants Cillian Murphyqui dirige également le casting de « Openheimer ». De plus, il a la participation de Michelle Yeo, Rose Byrne et bien sûr, Chris Evans.

De quoi ça parle? En 2057, une équipe internationale d’astronautes est envoyée en mission dangereuse pour faire revivre le Soleil mourant avec une bombe à fission nucléaire.

Comment voir la fabrication ? En Amérique latine, via Star Plus ; et aux États-Unis et en Espagne, via iTunes.

9. « Londres » (2005)

« Londres: Obsession sombre » est un film écrit et réalisé par Chasseur Richards. Tout au long des 100 minutes de séquences, ce drame nous présente une sombre histoire d’amour centrée sur les personnages de Evans et Jessica Biel.

De quoi ça parle? Syd est un riche junkie de New York qui va de mal en pis dans sa vie. Après une fête, il découvre que son ex-petite amie London quitte la ville pour s’installer à Los Angeles. Il la considère comme son seul véritable amour et se sent obligé de lui rendre visite une dernière fois avant son départ. Alors, sans réfléchir à deux fois, il parvient à s’infiltrer dans la fête d’adieu. Cependant, là-bas, il sera confronté à la véritable raison de sa rupture et d’autres antécédents seront révélés…

Comment voir la fabrication ? En Amérique latine, via HBO Max ; en Espagne, depuis iTunes ; et aux États-Unis, via Amazon Prime Video.

8. « Ponction » (2011)

« Point de rupture » des réalisateurs Adam et Mark Kasen est un drame policier basé sur des événements réels incroyables. De plus, il nous a apporté un grand rôle de premier plan dans Chris Evans comme michel weiss.

De quoi ça parle? Un drame juridique de type « David et Goliath » sur un avocat toxicomane qui s’attaque à une société de fournitures de soins de santé tout en luttant contre ses propres démons personnels.

Comment voir la fabrication ? En Amérique latine, via Paramount Plus ; en Espagne, de Movistar Plus ; et aux États-Unis, via Pluto TV.

7. « Gars libre » (2021)

Imaginez découvrir que vous vivez dans un jeu vidéo… Eh bien, c’est arrivé au personnage de Ryan Reynolds dans ce film. Oui ok evans Il n’a pas de rôle principal dans le film, son caméo a été l’un des plus commentés sur les réseaux sociaux.

De quoi ça parle? Guy est un gars joyeux et solitaire qui ne rend pas sa journée amère. Même s’ils l’utilisent comme otage lors d’un braquage de banque, il sourit toujours comme si de rien n’était. Mais un jour, il se rend compte que « Free City » n’est pas exactement la ville qu’il pensait. Guy va découvrir qu’il est en fait un personnage non jouable dans un jeu vidéo brutal.

Comment voir la fabrication ? En Amérique latine, via Star Plus ; et en Espagne et aux États-Unis, de Disney+.

6. « L’homme des glaces » (2012)

« L’homme des glaces » est basé sur le livre homonyme de Antoine Bruno. Cette histoire de crime et de mafia met en vedette Michael Shannon, Winona Ryder et le défunt Ray Liotta.

De quoi ça parle? New Jersey, milieu des années 1960. Richard Kuklinski, un homme froid d’origine polonaise, mène une double vie : il est à la fois un tueur à gages impitoyable pour la mafia et aussi un père de famille marié avec deux filles.

Comment voir la fabrication ? En Amérique latine, via Paramount+ ; et aux États-Unis, depuis iTunes.

5. « Doué » (2017)

Vous cherchez un drame centré sur la relation entre une enfant prodige et son parent le plus proche ? Bien, « Un cadeau exceptionnel » de Marc Webb semble être l’option pour vous. Dans le film, nous voyons certains des rôles les plus mémorables du talentueux McKenna Grace.

De quoi ça parle? Situé dans une ville balnéaire de Floride, « Gifted » raconte l’histoire de Frank Adler, un homme célibataire élevant sa nièce Mary après la mort de sa mère. La fille a de grandes compétences en mathématiques et sa grand-mère Evelyn le sait bien. Alors que l’homme essaie de rendre la vie de la petite fille aussi normale que possible et de profiter de son enfance, la femme a d’autres projets pour elle. En conséquence, Frank sera obligé de se battre désespérément pour sa garde.

Comment voir la fabrication ? En Amérique latine, via Star Plus ; en Espagne, de Disney+ ; et aux États-Unis, via iTunes.

4. « Scott Pilgrim contre. le monde » (2010)

Edgar Wright Il est réalisateur et scénariste de Scott Pilgrim contre. l’ex de la fille de ses rêvesun film basé sur le roman graphique de Bryan Lee O’Malley. Cette comédie met en vedette Michael Cera et Mary Elizabeth Winstead et est considéré comme un film culte parmi ses fans.

De quoi ça parle? Scott Pilgrim n’a jamais eu de problème pour avoir une petite amie… les difficultés apparaissent quand il veut rompre. Mientras intenta deshacerse de su última conquista, Ramona irrumpe en su vida, pero no tarda en descubrir que la mujer de sus sueños arrastra un bagaje nada tranquilizador: sus peligrosos ‘ex’ controlan su vida amorosa y están dispuestos a hacer lo que sea para eliminar la concurrence.

Comment voir la fabrication ? En Amérique latine, via Star Plus ; en Espagne, de Movistar Plus ; et aux États-Unis, via iTunes.

3. « Défendre Jacob » (2020)

Oui, nous le savons déjà « Défendre Jacob » Ce n’est pas un long métrage, mais cette mini-série de AppleTV+ doit entrer dans la sélection des œuvres essentielles de evans. En 8 épisodes, on fait connaissance avec une histoire impressionnante qui adapte l’intrigue du roman du même nom de Guillaume Landay.

De quoi ça parle? La vie d’une famille change radicalement lorsque le fils est accusé du meurtre d’un camarade de classe.

Comment voir la fabrication ? Il est disponible sur la plateforme AppleTV+, partout dans le monde.

2. « Perce-neige » (2013)

Avant de « Parasite », bong joon-ho réalisé ce thriller de science-fiction. Chris Evans se met dans la peau du protagoniste Curtis Everettqui est accompagné des personnages de Song Kang-ho, Tilda Swinton, Jamie Bell et Octavia Spencer.

De quoi ça parle? Une expérience pour résoudre le réchauffement climatique a tué la plupart de la vie sur la planète. Le dernier train appelé Snowpiercer (« Snowbreaker ») tourne en rond autour du monde, à travers un désert de glace et de neige. Les derniers survivants de la Terre s’entassent dans leurs wagons. Là, le jeune Curtis va entamer une révolution depuis le fourgon de queue.

Comment voir la fabrication ? En Amérique latine et en Espagne, via Amazon Prime Video ; et en Espagne, via iTunes.

1. « À couteaux tirés » (2019)

La liste est menée par un travail remarquable par le grand rian johnson. « Entre couteaux et secrets » est une comédie noire divertissante chargée d’intrigues. En plus de evansdans sa liste impressionnante les noms de Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon, Christopher Plummer, Lakeith Stanfield et Katherine Langford. Un luxe !

De quoi ça parle? Lorsque le célèbre romancier policier Harlan Thrombey est retrouvé mort sur son domaine, le curieux détective Benoit Blanc se retrouve mystérieusement chargé de l’enquête. Ainsi, il est confronté à un réseau de faux-fuyants et de mensonges égoïstes alors qu’il tente de découvrir la vérité derrière cette mort prématurée.

Comment voir la fabrication ? En Amérique latine, via Lionsgate Plus ; en Espagne, depuis Netflix, Amazon Prime Video ou HBO Max ; et aux États-Unis, via iTunes.

N’oubliez pas que vous pouvez trouver plus de notes sur stars du cinéma et le monde du divertissement sur mon profil. Auparavant, j’ai écrit sur la filmographie de Morgan Freeman, Clint Eastwood, Natalie Portman et d’autres célébrités. Il vous suffit d’aller sur 45Secondes.fr/autor/carla-ocana. Merci de nous avoir rendu visite aujourd’hui!