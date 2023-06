« Forza Motorsport » veut être un avant et un après dans la saga. Et il le fait en pariant tout sur la physique et l’IA

« Forza Motorsport » a toujours été synonyme de simulation dans les jeux de conduite et ce huitième volet de la saga n’est pas numéroté pour une bonne raison : une nouvelle étape s’ouvre pour la franchise. J’ai eu l’occasion de voir une démo à Los Angeles, où Xbox a tenu son vitrine et ce ‘Forza’ démarre une nouvelle ère car beaucoup de ses fondations ont été reconstruites à partir de rien : la physique, l’IA et même le son.

Le jeu, comment pourrait-il en être autrement, a l’air scandaleux. Même sans HDR activé, car malheureusement la télévision sur laquelle ils m’ont montré le jeu n’avait pas cette option. Mais la résolution 4K et 60 FPS à elles seules font des courses un véritable spectacle visuel. Surtout ajouté aux cycles du jour et de la nuit et aux différentes conditions atmosphériques.

À partir du virage 10, ils parlent des améliorations de la physique, en se concentrant principalement sur les pneus qui ont passé d’un point de contact unique à huit. Ils ont également reconstruit le système de suspension et l’aérodynamique.

Mais c’est l’amélioration de l’IA qui me semble intéressante car grâce à elle nos rivaux sur la piste n’ont plus d’avantages artificiels ou ce qu’on appelle bandes de caoutchouc, une technique qui faisait coller les voitures rivales aux nôtres pour maintenir l’excitation de la course. Maintenant, les autres véhicules roulent dans les mêmes conditions que nous, avec la même physique et peuvent être aussi rapides qu’un joueur humain pourrait l’être.

Une IA plus juste

Les développeurs ont également créé un système de récompenses en fonction de la qualité de cette IA : mieux nous l’améliorons, plus nous recevrons de récompenses pour avoir remporté la course. Nous pouvons également gagner plus si nous décidons de partir sur la grille à l’arrière. Plus nous nous éloignons de la première place, plus notre prix sera élevé. Et de cette façon, nous aurons plusieurs options pour rendre le jeu plus difficile si nous le souhaitons, mais avoir plus de récompenses. Ces points seront utilisés pour améliorer notre voiture. Oui, niveau supérieur. En fait, en riant, ils ont appelé ce système « CaRPG »

Et bien sûr, en continuant avec la personnalisation malade, il ne s’agit pas seulement de mettre à niveau la voiture en général, mais vous pouvez attribuer des points de mise à niveau à chaque partie de la voiture. Cette affectation n’est pas permanente et vous pouvez jouer l’équilibre d’une manière ou d’une autre selon la carrière qui vous attend. Avant de commencer la compétition, nous pourrons tester notre configuration sur le circuit et nous pourrons voir courbe par courbe si nous améliorons notre temps ou si, au contraire, nous devons faire des ajustements.

Je ne suis pas le plus grand fan de simulation et je suis plus dans ‘Horizon’ que ‘Motorsport’. Mais à César ce qui est à César : ce nouvel opus s’annonce très bien pour les amateurs de jeux de conduite. D’autant plus qu’au lancement, nous aurons un énorme 500 véhicules et 20 circuits qui augmenteront également au fil du temps de manière entièrement gratuite.

