«  The Flash  » anticipe l’adieu émotionnel à Cisco dans la série

La CW a préparé une nouvelle bande-annonce pour l’épisode 12 de la saison 7 de « The Flash », avec les fans de la série, les personnages se préparent à l’adieu imminent à Cisco Ramón, un personnage qui a été présent dans le casting de la production dès son premier épisode, devenant l’un des favoris du public.

Des rumeurs sur le départ de l’acteur Carlos Valdes de « The Flash », jusqu’à ce qu’elles soient finalement confirmées peu de temps avant la première de cette saison. Tout au long de son développement, Cisco avait réussi à devenir un grand allié dont la présence prédominait même dans les crossovers Arrowverse.

La bande-annonce ne présente qu’un avant-goût de la grande émotion qu’aura l’épisode, car comme le souligne Barry Allen (joué par Grant Gustin), lui-même n’aurait pas pu être The Flash sans l’aide de Cisco Ramón, présent depuis son réveil. du coma.

L’épisode s’intitulera «Good-Bye Vibrations» et mettra en vedette Cisco et Kamila annonçant à Team Flash qu’ils quitteront Central City, mais ils n’auront pas longtemps pour traiter les nouvelles en raison d’une nouvelle version de Rainbow Raider (Jona Xiao) menace la ville, l’équipe doit donc affronter un dernier combat ensemble.

Carlos Valdes n’est pas le seul match important que le casting de « The Flash » va subir cette saison. Après ses performances emblématiques comme le maléfique Reverse Flash, ainsi que le Dr Harrison Wells, l’acteur Tom Cavanagh a déjà mis un terme à sa participation à la série et à l’univers narratif de The CW.