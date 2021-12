Vincent D’Onofrio voit son MCU Kingpin comme le « même gars » de Daredevil

Personnages de Netflix casse-cou les séries commencent à apparaître dans l’univers cinématographique Marvel, et cela inclut l’arrivée tant attendue de Kingpin. Interprété par Vincent D’Onofrio dans la série Netflix, l’acteur a repris le rôle de Oeil de faucon, amenant officiellement Wilson Fisk dans le MCU. La suite du personnage à ce stade n’est pas claire, mais nous reverrons probablement Kingpin assez tôt.

Alors que le croisement avec les émissions Marvel sur Netflix se produit officiellement, il y a eu une certaine incertitude quant à savoir si les deux univers sont vraiment connectés. casse-cou la star Charlie Cox a déclaré qu’il jouait une version « réinventée » de Matt Murdock dans le MCU, suggérant qu’il jouait une variante d’une manière similaire à JK Simmons en tant que J. Jonah Jameson dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Cependant, D’Onofrio dit à TVLine qu’il a vu son Oeil de faucon apparence comme étant de retour en tant que « même gars » qu’il était dans l’émission Netflix.

«Je pense que le Blip est arrivé, et je pense que son Royaume a pris un coup, et il essaie de récupérer sa ville. C’est comme ça que je l’ai joué, et je pense que c’était l’idée générale. »

Il y a quelques différences notables dans le Kingpin que nous avons rencontré sur Oeil de faucon par rapport à casse-couC’est Wilson Fisk. Cela inclut sa nouvelle super force, pour laquelle D’Onofrio admet qu’il n’a pas d’explication. Malgré tout, il s’est lancé dans ce projet avec la conviction qu’il joue le même personnage qu’il jouait auparavant, même si cela laisse des questions sans réponse.

« De toute évidence, dans la série, il est plus fort physiquement et peut subir plus de violence physique. Mais émotionnellement, et en ce qui concerne l’histoire qui a été discutée sur ce qui s’est passé, a été fait en reliant autant de points de casse-cou à Oeil de faucon que possible. Il y a évidemment des choses que nous ne pouvons pas connecter – par exemple, il est plus fort – mais en ce qui concerne la façon dont je l’ai joué et l’histoire dans laquelle je me porte Oeil de faucon, c’est le même gars.