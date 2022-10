The Conners Saison 5 Episode 4 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de The Conners Saison 5 Episode 4. Tous les fans de cette série deviennent vraiment fous pour cet épisode à venir. Après avoir vu l’engouement de cette série parmi les fans, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, dans cet article, nous couvrirons tous les détails concernant la date de sortie de The Conners Saison 5 Episode 4. Nous révélerons également toutes les informations telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur les acteurs et bien plus encore. Donc, sans plus de détails, faisons-le savoir.

C’est une série américaine et cette série a été créée par Matt Williams. Ce spectacle a été développé par Bruce Helford, Bruce Rasmussen et Dave Caplan. Son premier épisode est sorti le 16 octobre 2018 et après la sortie de cette émission, il a réussi à gagner en popularité dans différentes régions.

L’histoire de cette série tourne autour des Conners, une famille de la classe ouvrière qui lutte pour se débrouiller avec des revenus familiaux modestes. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous la trouverez vraiment très intéressante et après avoir regardé tous les épisodes précédents, The Conners Saison 5 Episode 4 Date de sortie. Alors sachons-le.

The Conners Saison 5 Épisode 4 Date de sortie

Si ici nous parlons de The Conners Saison 5 Episode 4 Date de sortie. Le nom de l’épisode 4 est Parent Traps and Heart Attacks et il sortira le 12 octobre 2022. Si vous voulez regarder cet épisode à venir, vous devrez attendre la date indiquée.

Où diffuser The Conners?

Si vous souhaitez diffuser cette série, son réseau officiel est ABC et c’est le réseau officiel de l’émission. Cependant, vous pouvez également diffuser cette série sur de nombreuses plateformes en ligne comme Prime Video. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez le diffuser ici.

Spoilers

Voici les spoilers du prochain épisode 4.

Lorsqu’un parent décède de manière inattendue, la famille doit débattre pour savoir qui devrait obtenir la garde d’un neveu blasé, qui est juste avant son 18e anniversaire.

Liste des épisodes de la saison 5

Voici la liste des épisodes de la saison 5.

Double lune de miel et visite double

Scènes de deux mariages : le perroquet proteste trop

Conduite, rencontres et tromperie

Pièges parentaux et crises cardiaques

Une petite mauvaise herbe et une mauvaise graine

Liste des acteurs

Ci-dessous, voici la liste des acteurs de cette série.

John Goodman comme Dan Conner

Laurie Metcalf dans le rôle de Jackie Harris-Goldufski

Sara Gilbert comme Darlene Conner

Lecy Goranson dans le rôle de Becky Conner-Healy

Michael Fishman comme DJ Conner

Emma Kenney comme Harris Conner-Healy

Ames McNamara comme Mark Conner-Healy

Jayden Rey dans le rôle de Mary Conner

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 4 de la saison 5 de The Conners, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 5 de The Conners, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

