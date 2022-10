Angelina Jolie a de nouveau poursuivi Brad Pitt pour avoir étranglé l’un de ses enfants

célébrités

La bataille juridique d’Angelina Jolie et Brad Pitt semble sans fin et maintenant elle a ajouté un nouveau chapitre. Le rencontrer.

© GettyAngelina Jolie a contre-attaqué Brad Pitt

Bien qu’ils semblaient être le couple le plus emblématique d’Hollywood, cela fait presque six ans que Angelina Jolie Oui Brad Pitt Ils ont décidé de mettre fin à leur relation. Les acteurs, qui se sont rencontrés sur le tournage de Monsieur et Madame Smith, a mis fin à leur amour après onze ans de fréquentation et deux de mariage. Même si tout indiquait que la séparation s’était faite en bons termes, la réalité est que les deux ils sont embourbés dans une bataille juridique qui semble sans fin.

C’est parce qu’il est maintenant apparu un nouveau procès d’Angelina Jolie. À cette occasionL’actrice répond au procès de Brad Pitt qui a porté plainte contre son ex pour « violation des droits contractuels ». Le procès de Pitt a été intenté après qu’elle ait vendu sa part du vignoble Château Miraval sans son consentement. Cette propriété appartient à tous les deux, et apparemment l’accord était de ne pas en disposer sans consentement préalable.

À tel point que maintenant Jolie contre-attaque et dépose sa demande reconventionnelle. Devant le tribunal de Los Angeles, Jolie a porté une grave accusation. Selon New York Times elle a accusé son ex d’avoir agressé physiquement deux de ses enfants. D’après ce que raconte la lettre, l’événement s’est produit en 2016 dans un avion privé que la famille a emmené de France en Californie. « Pitt a étouffé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage. Certains des enfants l’ont supplié d’arrêter. Ils avaient tous peur. beaucoup ont pleuré« , indique le document.

Les avocats de Jolie ont affirmé que la dispute avait commencé dans les toilettes de l’avion lorsqu’il l’avait accusée d’être « trop respectueux » avec ses fils. Pour cela, l’acteur aurait décidé « frapper et secouer» le chef de qui était encore sa femme. Bien que cela ne s’arrête pas là, mais plus tard « il la saisit par les épaules, la secoua à nouveau et la jeta contre le mur de la salle de bain”. Compte tenu de cela, l’un de ses enfants, dont le nom n’a pas été révélé, a verbalement défendu sa mère, alors Pitt s’est jeté sur lui..

Pour cette raison, Angelina a tenté de l’arrêter en s’accrochant à son dos. Pour se débarrasser d’elle, apparemment Brad Pitt Il s’est jeté sur les sièges de l’avion, blessant Jolie au dos et à l’un de ses coudes. Plus tard, il poursuit avec ses enfants : « Pitt a pendu l’un des garçons et a frappé l’autre au visage.», détaille le document. Parallèlement, à propos du reste des enfants, le procès révèle : «certains des enfants, qui avaient peur et pleuraient, lui ont demandé d’arrêter« .

Cependant, ce n’était pas tout, mais La contre-poursuite d’Angelina Jolie assure également que « Brad Pitt a versé de la bière sur Jolie et les enfants, qui leur ont également jeté du vin rouge”. En revanche, selon ses avocats, c’est ce fait qui l’a amenée à demander le divorce après tant de temps en couple.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂