« Les Simpson » : Homer est dans le coma depuis 1993, selon une théorie révélatrice

« Les Simpsons » est l’une des séries animées les plus anciennes et tout au long de ses 33 saisons, différentes théories ont émergé qui tentent d’expliquer certains mystères de la fiction créée par Matt Groening. La plupart traitent de la fin de la série et d’autres se concentrent sur la possible mort d’Homère.

Par exemple, une théorie dit qu’Homer est dans le coma depuis 1993 et ​​que tout ce qui se passe dans les épisodes suivants ne sont que des hallucinations du père de Bart et Lisa Simpson. D’où vient cette théorie et qu’implique-t-elle ?

Cette théorie a ses origines il y a plus de six ans sur Reddit et est basée sur les sujets abordés dans les chapitres avant et après 1993, c’est-à-dire ce qui se passe avec « Les Simpsons» peu avant le coma et après.

Homer Simpson parle à Dieu du sens de la vie (Photo : 20th Television)

HOMER SIMPSON, EST-IL VRAIMENT DANS LE COMA ?

À la fin de l’épisode ‘Heretic Homer’ (4×03), un épisode diffusé le 8 octobre 1992, Homer assiste à la messe et s’assoit au premier rang, mais au lieu d’écouter le sermon du révérend Alegría, il s’endort pendant la cérémonie et dans ses rêves il parle avec Dieu.

Le mari de Marge Simpson en profite pour poser des questions sur le sens de la vie, ce à quoi Dieu répond qu’il saura quand il mourra, et lui dit aussi qu’il n’aura pas à attendre longtemps car cela arrivera dans six mois.

Six mois plus tard, en avril 1993, « Voilà où nous en sommes arrivés » (4×18), le dix-huitième épisode de la quatrième saison de « Les Simpsons», où une farce de Bart se termine avec Homer à l’hôpital qui se bat avec un distributeur automatique et tombe dans le coma.

Bien que dans la série animée Homer se réveille lorsqu’il entend les paroles de son fils, selon l’utilisateur de Reddit, cela ne s’est jamais produit et tout ce que le personnage vit avec sa famille après cet événement correspond à ses hallucinations.

Cela expliquerait pourquoi depuis lors les épisodes de « Les Simpsons” deviennent plus étranges et pourquoi le temps ne passe pas, les personnages ne grandissent pas et Maggie ne parle toujours pas.