Elizabeth Olsen sur le tournage du Blip et pourquoi certaines scènes de Marvel sont « embarrassantes »

Avengers : guerre à l’infini a eu une fin formidable et celle qui est la plus choquante de l’univers cinématographique Marvel. La scène « Blip », comme on l’appelle désormais, où nombre de nos héros préférés tombent en poussière, restera sans aucun doute dans l’histoire du cinéma. Guerre à l’infini était le point culminant des 18 films MCU qui l’ont précédé, entraînant la tournure étonnante de Thanos à la fin du film.





Il s’avère qu’Elizabeth Olsen, qui joue Wanda Maximoff, ignorait complètement la scène avec ses co-stars. Lors d’une interview accordée à Variety, l’actrice de 33 ans évoque ses scènes dans Guerre à l’infini et comment c’était les derniers jours de tournage. « Je veux dire, ces films, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Je reçois juste mes pages, donc je comprends une partie de l’histoire que je réalise », explique-t-elle. « Je reçois une histoire qui m’est racontée par les Russo sur ce qui se passe dans le reste du film. Et ce n’est pas dans le scénario que tout le monde est bluffé. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Elle continue en disant qu’elle pensait que le film se serait terminé différemment. « Mais nous l’avons appelé » Le mariage « dans le programme. Mais je ne savais pas que j’avais été bluffé jusqu’à ce que nous le tournions. Cela nous a été dit ce jour-là », dit-elle. « Nous sommes tous allés dans la camionnette où ils avaient un tas d’équipements à nous montrer avant la visualisation : Scarlett [Johansson]Chris [Hemsworth]Chadwick [Boseman]Sébastien [Stan]. Nous étions tous juste dans cette camionnette, et ils ont dit : ‘C’est ce qui se passe. Vous allez disparaître.' » Olsen continue, « Et nous sommes comme, ‘OK.’ C’était choquant. Je veux dire, nous ne savions pas. Nous pensions que le film se terminait différemment. »

Olsen était dans le même bateau que de nombreux fans, car la plupart ne s’attendaient pas à la fin que les Russo nous ont donnée. Guerre à l’infini.





Olsen dit que filmer certaines scènes peut être embarrassant

Studios Marvel / Disney

L’univers cinématographique Marvel peut parfois être un peu exagéré, même si les films ont offert au public l’univers connecté le plus extraordinaire jamais mis sur grand écran. Elizabeth Olsen reconnaît la nature des films, affirmant qu’elle se sent gênée de tourner des scènes spécifiques. Cependant, elle affirme également qu’il faut un jeu d’acteur fantastique pour rendre le monde crédible.

« Donc, c’est très embarrassant de tourner ce genre de choses, parce que, comme, le monde dépend de vous. Et nous avons fait de l’improvisation, ce qui est difficile d’improviser ces moments-là. Mais ça faisait aussi du bien, parce qu’à ce moment-là, Paul [Bettany] et j’avais vraiment le dos l’un de l’autre. C’était l’une des dernières choses que nous avons tournées. Je me sentais vraiment à l’aise avec lui en tant qu’acteur si nous devions improviser un peu ce rythme. Nous essayions de le trouver, les Russo nous guidant. Et puis, une fois que c’était fini, c’était un immense soulagement. Et je me souviens juste d’avoir rigolé le reste de la journée, alors que Brolin portait son casque. Et je ne sais pas. Ces films sont très idiots, mais il faut faire le culot pour qu’ils marchent. »

Elle ajoute, « vous avez une main qui arrête quelque chose avec énergie. Et puis vous avez une autre main qui extrait cette fausse chose de ce visage pointillé », tandis que Paul Bettany porte une épaisse couche de paillettes sur son visage, recouvert de violet. « C’est juste idiot, il y a beaucoup de trucs idiots. Je souhaite toujours qu’un jour ils sortent juste une version de ce film sans aucun effet spécial parce qu’alors vous comprenez à quel point c’est ridicule. » Mais, bien sûr, quand tout est mis en place, Marvel nous a donné certains des meilleurs films de la dernière décennie. Les fans espèrent voir plus d’Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff, son arc se terminant mystérieusement pendant Doctor Strange dans le multivers de la folie. Compte tenu de la popularité de son personnage, ne soyez pas surpris de voir plus de Wanda dans le MCU.