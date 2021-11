« Narcos : Mexico » : la fin de la saison 3 expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Situé dans les années 90, lorsque la mondialisation du commerce de la drogue s’est enflammée, la troisième et dernière saison de « Narcos : Mexique» Examine la guerre qui a éclaté après l’arrestation de Miguel Ángel Félix Gallardo. Alors que les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de barons de la drogue mexicains émerge.

Cette fois, l’histoire est narrée par une voix féminine, la journaliste Andrea Nuñez, qui commence à enquêter sur les liens qui existent entre Arellano Félix et des politiciens puissants tels que Carlos Hank González ou El Profesor. Pendant ce temps, Walt continue derrière Amado Carrillo Fuentes, mais n’a pas de chance, il envisage même de déménager après l’échec d’une mission.

Après une brève période de paix, deux des trois cartels nouvellement formés s’engagent dans une guerre totale. Après que Benjamin ait nié à Chapo et Azul le contrôle de la zone frontalière, Guzmán attaque la famille Arellano Félix et assassine le mari d’Enedina, qui veut se venger à tout prix.

Par son père, Amado élimine son partenaire Aguilar pour conclure un accord avec Hank. De plus, il profite de la mort de Pablo Escobar pour proposer au Cartel de Cali une nouvelle infrastructure pour faire circuler la drogue.

Andrea Nuñez travaille pour La Voz et enquête sur le lien entre des politiciens puissants et les Narco Juniors (Photo : Narcos : México / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « NARCOS : MEXIQUE » ?

La guerre entre les cartels de Tijuana et de Sinaloa provoque la mort de nombreux innocents, et après le massacre de Guadalajara et la mort du cardinal Posada, la population commence à demander justice. Tout cela motive Walt à rejoindre la force spéciale mexicaine dirigée par le général Rebollo.

Grâce aux informations fournies par Alex Hodoyan, Walt est sur les talons de Benjamín, mais le trafic de drogue ne s’arrête pas, Amado fait des projets pour l’avenir, tandis que Mayo et El Chapo s’allient contre le cartel de Tijuana.

Après que La Voz soit attaquée pour un rapport sur les meurtriers de Colosio, Andrea examine les dossiers financiers liés à Hank et au PRI, et découvre une connexion inquiétante qui déclenche une série d’événements : Rebollo a été informé du « Seigneur des cieux ».

Parmi les principales victimes de la guerre des cartels figurent Azul et Ramón Arellano, qui est assassiné alors qu’il tentait de répondre à une demande d’Enedina qui n’a pas été approuvée par Benjamin. Pour sa part, El Chapo transfère Palma dans une autre prison et prend le contrôle de la prison et avec Mayo, ils commencent à faire des plans pour l’avenir. Bien que la troisième saison de « Narcos : Mexique« Quitte l’histoire à ce moment-là, la guerre contre la drogue au Mexique devient encore plus violente et n’est pas encore terminée.

D’autre part, pour éviter la prison et retrouver Marta au Chili, Amado cède son empire à son frère, Vicente Carrillo Fuentes. De plus, il subit une chirurgie plastique pour changer son apparence, mais décède au cours de l’opération. Mais est-il vraiment mort ?

Amado Carrillo Fuentes a laissé tout son empire de la drogue à son frère Vicente (Photo : Narcos : México / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « NARCOS : MÉXICO 3 » ?

La troisième saison de « Narcos : Mexique« A une scène de mi-générique, qui montre Marta marchant sur une plage chilienne. La petite amie d’Amado entre dans un manoir luxueux où deux verres de vin rouge reposent sur un piano à queue. Alors qu’elle boit, la photo se concentre sur l’avion jouet qui appartenait à la défunte fille d’Amado. Cela signifie-t-il que « Le Seigneur des cieux » est vivant ?

Certains indices suggèrent que tout cela faisait partie du plan d’Amado pour échapper à la justice. Par exemple, il est suggéré que Carrillo passe l’appel anonyme qui révèle où se trouve le trafiquant de drogue afin que les autorités puissent retrouver son corps, qui disparaît ensuite.

De plus, dans une conversation entre Walt et Jaime, il est mentionné que les deux médecins qui ont opéré Amado semblent morts. Bien qu’ils croient qu’il s’agit d’un acte de vengeance, cela pourrait être un moyen de cacher la vérité.