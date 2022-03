La vraie relation de Sam Heughan et Mark Lewis en dehors d’Outlander

célébrités

Les acteurs incarnent respectivement Jamie Fraser et Thom Christie dans Étranger où ils n’ont pas la meilleure relation. Mais comment s’entendent-ils quand les caméras sont éteintes ? On vous dit !

© GettyMark Lewis et Sam Heughan

La sixième saison de Étranger Il est déjà disponible à la fois en streaming et à la télévision aux États-Unis et a fait beaucoup parler. La série, basée sur les livres de Diana Gabaldon, est redevenue un succès et continue d’attirer des milliers de fans à travers le monde. Avec Sam Heughan et Caitriona Balfe en tant que protagonistes une fois de plus, la bande est revenue combinant plus de voyages dans le temps, d’action, de drame et de controverses entre Jamie et Claire.

À cette occasion Étranger montre comment ceux qui guident tout le monde dans le Fraser’s Ridge traversent l’une des pires crises conjugales après la fin tragique de Claire dans la cinquième saison. De plus, comme si cela ne suffisait pas, l’arrivée de trois nouveaux membres sur la colline où réside la famille la plus emblématique de la série d’époque a fait des ravages. Les Christies, une famille composée de Thomas, Malva et Allan sont les nouveaux méchants de cette histoire, bien que peut-être de manière inattendue.

A tel point qu’avec l’ajout de ces nouveaux personnages, trois nouveaux acteurs ont rejoint le casting. Les Christies sont joués par Jessica Reynolds comme Malva, Alexander Vlahos comme Allan et, bien sûr, Mark Lewis comme Thomas. Sans aucun doute, un trio qui s’allie parfaitement et a laissé tous les fans de Étranger complètement choqué. De plus, il convient de noter que la chimie que les trois transmettent avec Heughan et Balfe a complètement surpris.

Parfois, tant d’heures de tournage font que les acteurs se connaissent peut-être plus que prévu. Dès lors, compte tenu de ce qui est vu à l’écran et de la relation ratée entre, par exemple, Thomas et Jamie, tout le monde se demande comment les acteurs s’entendent dans la vraie vie. Et la réponse est simple : l’excellent travail qu’ils font ne serait pas possible s’ils n’avaient pas de bonnes relations. De plus, c’est Sam lui-même qui a montré qu’il s’entendait parfaitement avec son coéquipier.

« De la prison d’Ardsmuir à Fraser Hill. Disons que ces deux-là ne sont pas « meilleurs amis ». Mark Lewis dans le rôle de Thom Christie est tout simplement génial, j’espère que vous voyez tous où va son histoire», a écrit l’acteur sur Instagram en accompagnant cette phrase d’une galerie photo avec son collègue. En eux, les deux sont vus dans les coulisses des enregistrements, mais caractérisés comme leurs personnages respectifs.

Et avec cela, sans aucun doute, Heughan précise que tout va plus que bien entre eux, du moins lorsque les caméras s’éteignent.. De plus, la vérité est que l’artiste écossais n’a jamais connu de scandale sur le plateau d’enregistrement et, apparemment, il s’entend généralement avec ses pairs. En effet, plus d’un le considère déjà comme son frère, comme c’est le cas avec Caitriona Balfe.

