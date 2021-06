The Conjuring 3: le diable m’a fait le faire soulevé certains 24 millions de dollars lors de son premier week-end et est devenu film le plus rentable d’Amérique à ce moment là. Le succès de la production de Warner Bros s’est traduit par des millions de fans qui sont allés au cinéma et ont été horrifiés par l’histoire terrifiante. Si vous avez déjà vu la cassette et avez été impressionné par ses effets spéciaux, il est probable que vous ayez manqué les grandes références et les œufs de Pâques qu’il a fait à d’autres films. Regardez les plus importants !

The Conjuring 3: sept références à d’autres films d’horreur que vous n’avez peut-être pas vus

L’Exorciste

Lorsque le père Gordon arrive à la maison Glatzel pour l’exorcisme de David, c’est sans aucun doute une référence à L’Exorciste, dans la scène où le père Merrin arrive chez Regan MacNeil dans le film de 1973.

La Conjuration 3 | L’Exorciste



La nonne

Cette fois un clin d’œil à un film de la même saga : dans la chambre d’Arne on peut voir une petite poupée de La Nonne, l’un des êtres les plus terrifiants de La Conjuration et qui a eu son propre film en 2018.

La Conjuration 3 | La nonne



L’éclat

À la fin de The Conjuring 3, il y avait une référence claire à The Shining, avec Jack Nicholson. Quand Ed attaque Lorraine avec une arme à feu, il le fait en tant que personnage du film de 1980 basé sur le livre de Stephen King. De plus, dans les deux cas, il y avait des influences d’êtres surnaturels.

La Conjuration 3 | L’éclat



Psychose

Autre référence à un classique du cinéma : Arne se penche par la fenêtre à l’arrivée du père Gordon et l’image est identique à celle montrée dans Psychose d’Alfred Hitchcock lorsque Marion Crane arrive au manoir Bates et voit Mère passer par la fenêtre.

La Conjuration 3 | Psychose



Freddy Krueger

Dans Conjuring 3, il y a une scène où David s’allonge sur un lit avec de l’eau et quelques instants plus tard, un être sort pour l’attaquer. Il s’agit d’un œuf de Pâques à Nightmare on Hell Street 4, où Freddy Krueger sort d’un lit d’eau pour assassiner un jeune homme.

La Conjuration 3 | Freddy Krueger



Le sortilège

Deux dialogues similaires entre The Conjuring et The Conjuring 3 : dans le film de 2021, lorsqu’on demande au père Kastner pourquoi il ne brûle pas les objets sataniques qu’il possède, il dit : « J’aime retirer les armes des rues. » Dans The Conjuring, Ed Warren exprime quelque chose de similaire lorsqu’on lui demande la même chose : « C’est comme garder les armes à feu dans la rue. »

La Conjuration 3 | Le sortilège



L’Exorciste

La tenue de David lors de son exorcisation dans The Conjuring 3 est une référence à celle que portait Regan MacNeil. Du motif à la couleur, ils sont très similaires et tous deux sont possédés par un démon.