La nouvelle Batmobile de Batman s’inspire de Christine de Stephen King

Le réalisateur Matt Reeves a pris le facteur peur à cœur lors de la conception de la nouvelle Batmobile pour sa prochaine sortie de bande dessinée, Le Batman, révélant qu’il a été inspiré par le film d’horreur de 1983, Christine. Le modus operandi du Dark Knight a toujours été d’intimider et d’instiller la peur dans le monde criminel de Gotham, et Reeves s’est tourné vers le genre de l’horreur pour s’assurer que chaque élément de son itération de l’icône de DC faisait exactement cela.

« Il doit faire son apparition dans l’ombre pour intimider, alors j’y ai pensé presque comme Christine de Stephen King. J’ai aimé l’idée de la voiture elle-même comme une figure d’horreur, faisant une apparence animale pour vraiment effrayer les gens que Batman poursuit.

Adapté par le réalisateur John Carpenter d’un roman de la légende de l’horreur Stephen King, Christine raconte l’histoire obsédante d’une Plymouth Fury rouge et blanche classique de 1958 nommée Christine, qui semble avoir son propre esprit meurtrier. En ce qui concerne les inspirations pour la Batmobile, c’est unique, mais l’explication de Reeves tout en parlant avec Empire a certainement beaucoup de sens et devrait permettre au mode de transport emblématique de Batman d’avoir un impact comme jamais auparavant.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Concevoir une nouvelle Batmobile n’est pas quelque chose que Reeves a pris à la légère, le réalisateur et son équipe ayant mis un an pour finaliser ce que le public verra à l’écran. « Alors ils ont commencé à illustrer et je dirais que nous avons passé facilement un an à faire le Batsuit, puis à entrer dans la Batmobile, et que, bien sûr, cette partie est un rêve », a-t-il expliqué en août 2020. « L’idée de en train de faire votre propre version de la Batmobile, vous vous dites juste « Euh, quoi ? » C’est le bonbon incroyable, n’est-ce pas ? »

Reeves a l’intention de présenter au public non seulement une version très différente de la Batmobile bien-aimée, mais Le Batman aussi au volant, avec Le Batman reprendre avec le combattant du crime à peine deux ans dans sa carrière de justicier costumé. Combattant le crime du mieux qu’il peut avec ses poings et ses ressources limitées, Batman est jeté dans une menace plus mortelle que jamais lorsqu’un tueur en série se faisant appeler The Riddler commence à assassiner les élites clés de Gotham et à laisser des énigmes délicates sur les lieux.

Cette piste d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages familiers tels que Selina Kyle/aka Catwoman, Oswald Cobblepot/aka le Pingouin et Carmine Falcone. La mission mettra Batman sur une trajectoire de collision avec son passé, alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez lui. Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui sévit depuis longtemps à Gotham City.

Le Batman met en vedette Robert Pattinson the Caped Crusader, avec le reste de la distribution dont Zoë Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler, Colin Farrell comme Penguin, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, John Turturro comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson et Jeffery Wright en tant que commissaire Gordon. Le Batman est actuellement prévu pour le 4 mars 2022.





Les figurines d’action de Batman révèlent un regard plus attentif sur le chevalier noir, Catwoman et Riddler Les nouvelles figurines d’action de McFarlane Toys pour The Batman donnent aux fans le regard le plus détaillé à ce jour sur les costumes des personnages principaux.

Lire la suite





A propos de l’auteur