Quand The Suicide Squad sera-t-il diffusé sur HBO Max

James Gunn a été le dernier à sortir un film de DC Films Et il l’a fait avec des critiques plutôt positives. Le désir de s’éloigner du ton plus sombre qui Zack Snyder il a imprimé sur ses films qu’ils ont fait Photos de Warner Bros. cherchez l’une des références de l’humour dans le Univers cinématographique Marvel (MCU), responsable des deux films de gardiens de la Galaxie. Ainsi est né La brigade suicide, qui a été créée début août.







Un peu plus d’un mois après sa sortie en salles, La brigade suicide sera prêt à être apprécié avec votre abonnement à HBO Max. À partir du 12 septembre, il fera partie du catalogue où vous pourrez déjà voir tous les films de la saga qui ont été lancés. De plus, la coupe de Justice League de Snyder, qui fut l’un des fers de lance avec l’arrivée de la plateforme.

La brigade suicide se concentre sur un groupe de criminels enfermés dans l’une des prisons de la plus haute sécurité avec le taux de mortalité le plus élevé au monde, Belle rave. Avec l’idée de remettre de l’ordre sur l’île de Corto Maltese, Amandine Waller rassemble des criminels pour former Force spéciale X. Sport de sang, Pacificateur, Capitaine boomerang, Attrape-rat 2, Savant, Roi requin, Canaille, Javelot et Harley Quinn ils étaient les élus pour accomplir la mission. Bien sûr, les choses vont bientôt devenir incontrôlables.

Le film a rapporté 746 millions de dollars. (HBO Max)



Le film a été écrit et réalisé par James Gunn, avec les protagonistes de Margot Robbie, Idris Elbe, Jean Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis et la participation de Sylvestre Stalone. Le grand accueil a incité à réfléchir à une suite de cette histoire mais pour le moment il n’y a pas de nouvelles. Gunn est occupé avec la série sur Pacificateur (Dîner) et quel sera le troisième tome de gardiens de la Galaxie pour merveille.

La présence latino-américaine dans The Suicide Squad

Qui a vu La brigade suicide Ils savent que le film est plein de références à la culture latino-américaine. Celui qui se démarque le plus est l’Argentine, avec des apparitions de Mafalda, les carrefours des rues de la capitale du pays, la consommation de fernet et même l’usage de phrases populaires. Dans une interview lors de la promotion du film, James Gunn a pris sur lui d’expliquer comment il avait été inspiré pour donner vie à l’île fictive de Corto Maltese.

Idris Elba avec James Gunn. (HBO Max)



« Dans mon esprit, c’est proche de la côte argentine, donc nous utilisons diverses choses culturelles de ce pays, mais nous prenons aussi de diverses cultures latino-américaines », il a compté James Gunn lors d’un entretien avec Nestor Bétancor. Dans le même discours, il a souligné : « L’une des choses que j’aime à propos de DC, c’est que tous les lieux sont fictifs. Metropolis est un lieu inventé, vous pouvez donc créer de la culture « .