« Black Summer », aura-t-il la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Black Summer », une série créée par Karl Schaefer et John Hyams, a été créée en Netflix jeudi 17 juin 2021 seulement, mais les fans du drame zombie et les utilisateurs de la plateforme demandent déjà un troisième opus.

Dans les premiers chapitres, la fiction, qui se déroule dans le noir pendant les premiers jours d’une apocalypse zombie, raconte l’histoire de Rose, une mère dont la fille est arrachée à elle et qui se lance dans un voyage déchirant pour la retrouver. Accompagnés d’un petit groupe de réfugiés américains, ces parfaits inconnus doivent trouver la force dont ils ont besoin pour se battre pour retourner auprès de leurs proches. Mais pour que Rose et son équipe affrontent ce nouveau monde hostile, ils devront prendre des décisions brutales pour affronter les zombies et eux-mêmes.

Alors que dans la deuxième saison de « Été noir« L’hiver apporte de nouveaux défis de sang-froid pour les charognards frénétiques et les milices violentes luttant contre les morts et le désespoir dans l’apocalypse zombie. Il y aura donc un troisième versement dans Netflix?

« BLACK SUMMER » AURA-T-IL LA SAISON 3 ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série avec Jaime King, mais apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire de Rose pourrait se poursuivre dans une troisième saison.

A la fin du deuxième volet, seuls trois des quatre personnages principaux de « Été noir« A survécu, donc, seules les actrices Jaime King, Christine Lee et Zoe Marlett reviendront pour la nouvelle fournée d’épisodes.

Cependant, les trois protagonistes ne sont pas dans la même situation, donc, le prochain opus pourrait suivre Rose, Anna et Kyungsun alors qu’elles se rétablissent et demandent de l’aide, et comment se retrouver ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public, et même si vous ne partagez pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’un projet.

Qu’arrivera-t-il à Sun dans la troisième saison de « Black Summer » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « BLACK SUMMER » SERA-T-ELLE SORTIE ?

Oui Netflix renouveler « Été noir« Pour une troisième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés en 2022 ou même 2023.