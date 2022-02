Nicolas Cage revient sur les vampires à Renfield

Nicolas Cage et les vampires ! Si ces deux concepts combinés vous semblent excitants, alors vous voudrez garder une oreille attentive pour cela ! The Cage lui-même est sur le point de jouer le seul et unique Dracula dans un film de comédie d’horreur intitulé Renfieldet sa sortie est prévue pour avril 2023 !

Le film se concentrera principalement sur le personnage principal joué par Nicholas Hoult (X:Men : Phénix noir). Dans le roman original, Renfield devient obsédé par Dracula et commence à se régaler d’animaux. Il espère que Dracula lui accordera l’immortalité vampirique, mais le comte lui-même ne lui accorde jamais ses souhaits. Selon Collider, le film se concentrera sur Renfield décidant de se libérer de son maître et essayant de redevenir lui-même. Grâce à un teaser photo de production, il a été révélé que le film se déroulerait dans les temps modernes plutôt que d’être une pièce d’époque. Rejoindre Cage et Hoult sera Awkwafina (Shang-Chi et la légende des dix anneaux), Ben Schwartz (Sonic l’hérisson), Adrien Martínez (La liste noire : Rédemption), Bess Rouss (2016’s chasseurs de fantômes), Shohreh Agdashloo (L’étendue) et James Moïse (Quilles).

Renfield sera réalisé par Chris McKay, qui a une carrière prometteuse avec le générique, des épisodes de la série Adult Swim Orel moralpour Le film Lego Batmanpour La guerre de demain. McKay semble avoir une bonne gamme à la fois sérieuse et hilarante, ce qui rend cette configuration particulière prometteuse. Crédité pour l’écriture du film est Ryan Ridley, dont les crédits précédents incluent Rick et Morty et un épisode d’Invincible de Prime Video.

La longue histoire du prince des ténèbres







Bien sûr, ce n’est pas la première fois que nous voyons Dracula sur le grand écran de cette manière. L’histoire gothique de Bram Stoker a montré son visage d’innombrables fois au cinéma, jusqu’à l’ère du muet avec Nosferatu. Ce n’est pas non plus la première fois que nous voyons le célèbre vampire dans un rôle plus comique, car sa dernière incarnation avant Renfield est issue de la série de films d’animation à succès. Hôtel Transylvanie, où le vampire est un père et un grand-père adoré. Dracula a toute la gamme, donc une comédie d’horreur pourrait s’avérer être une version familière mais amusante du personnage.





Ce n’est pas non plus une nouvelle expérience pour Nicolas Cage en tant qu’acteur. Les fans de Cage se souviendront peut-être que l’un de ses premiers rôles impliquait également des vampires, puisqu’il a joué dans la comédie d’horreur de 1989 Baiser de vampire. Dans le film, Cage joue un jeune homme qui tombe amoureux d’une vampire et passe une bonne partie du film à croire qu’elle l’a transformé en vampire. Le film était considéré comme un flop à l’époque, mais a depuis acquis un culte pour la performance exagérée de Cage. C’était aussi la source du « You Don’t Say? » meme, basé sur l’un des visages extrêmes que Cage fait dans le film.

Il y a une chance que Renfield soit une sorte de « retournement de situation » pour Cage de la meilleure façon. Son premier film de vampire impliquait qu’il était la victime d’une morsure folle, et dans Renfield, il jouera le vampire adverse à la place ! Le public devra attendre et voir si c’est ce qui se passe, mais j’espère que l’attente ne sera pas trop longue.









