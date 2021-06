« Black Summer 2 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la deuxième saison de « Black Summer », une série de Netflix Créé par Karl Schaefer et John Hyams, l’hiver apporte de nouveaux défis de sang-froid pour les charognards frénétiques et les milices violentes luttant contre les morts et le désespoir dans l’apocalypse zombie.

Rose, Anna, Spears et Sun font équipe pour combattre les morts-vivants et atteindre la piste d’atterrissage, où ils trouveront censément l’avion qui les conduira en lieu sûr. Mais l’hiver complique la mission et de nouveaux cauchemars surgissent.

À un autre moment de la deuxième tranche de « Été noirDépassée par l’ennemi, Rose doit prendre une décision difficile. De plus, une guerre impitoyable éclate dans la maison et Sun est pris au milieu.

Plus tard, un abri apparaît avec de l’eau chaude, de la nourriture et tout le confort, mais c’était trop beau pour être vrai.

Rose s’accroche à tout espoir dans la deuxième saison de « Black Summer » (Photo: Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 DE « BLACK SUMMER » ?

Le dernier épisode de la deuxième saison « Été noir« Cela commence avec Ray avec un visage ensanglanté criant qu’ils seraient montés dans l’avion si tout le monde avait entendu. Dans la scène suivante, Rose et Anna arrivent sur la piste d’atterrissage et rencontrent le groupe de Ray et Sun, qu’elles essaient de tromper, mais sont arrêtées par le nouveau chef.

À la suite de la mort de Natalie, Jase et Boone, Ray est battu par les hommes qu’il a autrefois dirigés, dont Anna a profité pour donner secrètement à Rose un pistolet lance-fusées. A ce moment, un petit groupe de zombies arrive et attaque la plupart d’entre eux.

Alors que la scène d’ouverture est montrée, où Ray exprime son mépris pour tout le monde, un avion apparaît et Rose tire le pistolet lance-fusées sur une voiture à proximité, provoquant une grande explosion qui provoque une blessure à la jambe.

Pour empêcher sa fille de rester, Rose menace de se suicider, mais quand Anna est sur le point de monter dans l’avion, elle se repent et échappe simplement aux zombies. Le seul qui monte est le Soleil.

Pendant ce temps, Mance distrait les zombies qui poursuivent Anna, Ray et Rose pointent leurs armes, Anna revient, monte dans une voiture et la démarre, et dans l’avion, Sun pose des questions sur les autres, mais le pilote lui dit de se concentrer sur ce qui est venir.

Rose a-t-elle été grièvement blessée à la fin de la saison 2 de « Black Summer » ? (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « BLACK SUMMER 2 » POUR LA SAISON 3 ?

Avec cette fin, il est inévitable de penser que l’histoire de ces personnages se poursuivra dans une troisième saison de « Été noir», Mais jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série avec Jaime King.

A la fin du deuxième volet, seuls trois des quatre personnages principaux de « Été noir« A survécu, donc, seules les actrices Jaime King, Christine Lee et Zoe Marlett reviendront pour la nouvelle fournée d’épisodes.

Cependant, les trois protagonistes ne sont pas dans la même situation, donc, le prochain opus pourrait suivre Rose, Anna et Kyungsun alors qu’elles se rétablissent et demandent de l’aide, et comment se retrouver ?