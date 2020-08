The Capture Season 2: Tous les nouveaux détails et informations sont disponibles ici !!

The Capture est une série dramatique policière britannique. La première saison de l’émission a débuté à la télévision le 3 septembre 2019. Sur la base de la réponse positive du public, le développement montre également des signes positifs. La première saison de l’émission reçoit également une réponse écrasante de la part des critiques de divertissement. Ben Chanan en tant que réalisateur, créateur et scénariste de l’émission. La première saison a des épisodes de soixante minutes.

Date de sortie de la saison 2 de Capture:

Pour le moment, nous n’avons aucune annonce officielle concernant la mise à jour du renouvellement de l’émission. Des fuites et des spéculations laissent entendre que le développement est en faveur de la saison 2. Nous devrons attendre l’annonce officielle pour plus de détails.

The Capture Saison 2: intrigue

Un certain nombre de détails ont été laissés dans les finales de la saison 2. Y compris la sauvegarde de Rachel faite d’images originales d’Hannah Roberts montant dans un bus. Les images peuvent être utilisées comme garantie par Rachael et devraient montrer le retour pour une autre sortie. La sœur cadette de Rachel, Abigail, semble se méfier de ses frères et sœurs. La saison 2 pourrait également voir le rôle de Rachael se développer dans la lutte contre le terrorisme alors qu’elle travaille avec le système.

Détails du casting de la saison 2 de Capture:

Holliday Grainger, Sophia Brown, Callum Turner, Danke Janssen, Cavan Clerkin, Ginny Holder, Ben miles, Ron Perlman, Paul Ritter, Lia Williams, Barryward, Ralph Lneson, Laura Haddock, Daisy Waterstone.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂