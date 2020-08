Future Games Show: Lord of the Rings: Gollum arrive sur Xbox One

Cela fait plus d’un an que Le Seigneur des Anneaux: Gollum a été annoncé pour la prochaine génération, initialement annoncé exclusivement pour Xbox Series X, PS5 et PC. Quoi qu’il en soit, cette réalité a changé après la dernière publicité affichée du titre basée sur la franchise populaire de J. R. R. Tolkien, et est-ce que Le Seigneur des Anneaux: Gollum viendra également sur les consoles de la génération actuelle: Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Sans aucun doute, une excellente nouvelle pour tous ceux qui ne veulent pas changer de génération avec le lancement de plus en plus imminent des nouvelles machines.

S’il est vrai que la franchise a déjà profité de nombreuses approches du monde des jeux vidéo, ce sera la première fois que nous le faisons en tant que créature Gollum, Sméagol pour les amis. Sans aucun doute un personnage que l’on n’imaginerait pas contrôler dans une aventure à travers la Terre du Milieu, puisque normalement les approches ont tendance à être plus épiques et laissent libre cours au combat contre les différentes hordes de Sauron.

Le Seigneur des Anneaux: Gollum est toujours prévu pour 2021

Le Seigneur des Anneaux: Gollum nous proposera un jeu d’action et d’aventure contrôlant Gollum, racontant les événements qui se sont déroulés après que l’anneau de pouvoir soit entré entre ses mains. De plus, le titre sera réalisé par Daedalic Entertainment, qui a déjà annoncé qu’il renforcerait la charge narrative du titre, explorant ces événements avant Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux lui-même. Bien sûr, Gollum n’est pas très habile au combat, il faudra donc être ingénieux pour éviter ou surprendre nos ennemis.

De Generation Xbox, nous ne pouvons pas être plus impatients de voir tout ce que le titre nous apportera, de toute façon nous avons déjà ouvert la voie et nous avons essayé d’avancer tous les détails connus et publié certaines de ses premières captures En jeu. Bien sûr, ci-dessous, vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce titre et l’annonce correspondante pour les générations actuelles et futures de consoles.