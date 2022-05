Les meilleures collaborations de groupes de l’histoire de la musique

MUSIQUE

Il n’y a pas que les artistes du moment qui se retrouvent dans des thèmes musicaux ! Consultez la liste complète avec Queen, David Bowie et plus encore.

© GettyEn 1982, Queen a collaboré avec David Bowie.

La L’industrie de la musique aujourd’hui est marqué par des appels collaborations: deux artistes se réunissent sur une même chanson pour booster ses reproductions sur les plateformes numériques. Mais historiquement, les bandes ont aussi eu des croisements qui semblaient impensables et qui ont ensuite su se transformer en les coups. Écoute-la Liste de lecture spoiler sur Spotify pour savoir de quoi il s’agit, puis revoir l’histoire de quatre d’entre eux.

+ 4 collaborations de groupe inoubliables

4. L’oreille de Van Gogh avec Abel Pintos

En 1996, l’un des groupes espagnols les plus écoutés de l’histoire est né à Saint-Sébastien : L’oreille de Van Gogh. Un an plus tard, en Argentine, une jeune chanteuse nommée Abel Pintos a commencé sa carrière musicale. Les deux trajectoires se sont développées simultanément jusqu’à ce qu’en 2013, elles se rejoignent pour interpréter Rêver de choses impossibles. Depuis, ils cumulent plus de 250 millions de vues sur YouTube. Une collaboration mémorable !

3. Daft Punk avec Julian Casablancas

le duo français daft punk avait un pari clair en présentant le quatrième single de son album Mémoires à accès aléatoire. C’était une collaboration avec casablancas julien, artiste connu pour être le chanteur du groupe de rock The Strokes. En effet, le duo est reconnu comme fan de la musique de ce groupe musical, ils n’ont donc pas hésité à le convoquer pour chanter Coup de foudrechanson qui a rapidement mené le classement.

2. 13th Street avec Silvio Rodríguez

A 75 ans, Silvio Rodríguez peut affirmer qu’il est l’auteur-compositeur-interprète cubain le plus impressionnant de ces derniers temps. Tout en rassemblant des dizaines de tubes dans son répertoire, le musicien a imaginé que ce serait une bonne idée de collaborer avec 13e rue. Et il n’a pas déçu: le groupe dirigé par René Perez -Residente- l’a invité à être le chanteur de la chanson Yeux couleur soleil correspondant à l’album multiviral. Son clip vidéo a déjà été vu par plus de 230 millions de personnes.

1.Queen avec David Bowie

Probablement Sous pression être l’une des chansons les plus mémorables de Quoi dans. Mais ce n’est pas seulement le groupe de Freddie Mercury qui a chanté ce thème musical emblématique, mais aussi David Bowie participé à la version album Espace chaudsorti en 1982. À l’origine, le chanteur avait accepté de ne faire que les choeurs de la chanson chat cool mais, après s’être senti déçu du résultat, il a choisi d’écrire une nouvelle chanson qui a battu tous les records.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂