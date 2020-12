Le Hyundai Kauai Electric (64 kWh) est-il le meilleur Kauai de tous?

Le monde automobile moderne est drôle. Si il y a 7 à 8 ans, quelqu’un me disait qu’il ferait face à un crossover électrique comme celui-ci Hyundai Kauai électrique et je me demanderais si ce serait la meilleure option dans la gamme (qui comprend également les moteurs à essence, diesel et hybrides), je dirais à cette personne que j’étais fou.

Après tout, il y a 7-8 ans, les quelques tramways existants ne servaient guère plus qu’à être utilisés comme moyen de transport (presque) exclusivement urbain, en raison d’une autonomie très limitée et d’un réseau de recharge inexistant.

Maintenant, que ce soit par Dieselgate (comme nous le dit Fernando dans cet article) ou par des impositions politiques, la vérité est que ces dernières années, les voitures électriques ont fait des «pas de géant» et aujourd’hui, elles sont de plus en plus une alternative à la combustion.

Mais cela fait-il du Hyundai Kauai Electric la meilleure option dans la gamme de croisement Sud coréen? Dans les lignes suivantes, vous pouvez le découvrir.

Agréablement différent

Il ne faut pas regarder de près pour se rendre compte que Kauai Electric est différent du reste de Kauai. De l’extérieur, l’absence de calandre avant et l’adoption de jantes au design plus soucieux des performances aérodynamiques se démarquent.

À l’intérieur, qui utilise des matériaux durs à grande échelle dont l’assemblage mérite des éloges en raison de l’absence de bruit parasite, nous avons un look différent, avec l’absence de boîte de vitesses permettant de relever la console centrale et de gagner ainsi (beaucoup) de place pour arrimage.

Je dois admettre que tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, j’aime le Hyundai Kauai Electric. J’apprécie le look moins agressif de l’avant et à l’intérieur je préfère le look plus moderne et technologique de cette version 100% électrique aux «frères» à moteur thermique.

Électrique et familier

Bien que le design intérieur soit différent, les dimensions d’habitabilité du Kauai Electric sont pratiquement identiques à celles du reste de Kauai. Comment l’ont-ils fait? Facile. Ils ont mis le pack batterie à la base de la plate-forme.

Grâce à cela, le croisement Le sud-coréen a de l’espace pour transporter confortablement quatre adultes et seul le coffre à bagages a vu sa capacité diminuer légèrement (de 361 litres à 332 litres toujours acceptables).



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Le coffre à bagages a une capacité de 332 litres.

Dynamiquement égal

Comme on peut s’y attendre, c’est dans l’expérience de conduite (et l’utilisation) que le Hyundai Kauai Electric se distingue le plus de ses frères.

Dans le chapitre dynamique, les différences ne sont même pas nombreuses, Kauai Electric restant fidèle aux scrolls dynamiques déjà reconnus dans les autres versions.

Avec un réglage de suspension capable de concilier assez bien confort et comportement, le Hyundai Kauai Electric dispose également d’une direction directe, précise et communicative. Tout cela contribue à un comportement dynamique sûr, prévisible et même… amusant.

La livraison du couple, en revanche, est celle à laquelle nous nous sommes habitués dans l’électrique. Les 385 Nm sont bientôt disponibles ainsi que les 204 ch (150 kW), c’est pourquoi le modèle sud-coréen est un candidat fort pour le «roi des feux de signalisation» (et au-delà).



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Le système d’infodivertissement est complet et grâce à la maintenance des commandes physiques, il est également facile à utiliser.

Modes de conduite, pourquoi les veux-je?

Avec trois modes de conduite – «Normal», «Eco» et «Sport» – il est difficile pour Kauai Electric de s’adapter à différents styles de conduite. Si le mode « Normal » fait bien son boulot (il apparaît comme un compromis entre les deux personnalités de Kauai Electric), je dois avouer que c’est dans les extrêmes que se trouvent les « personnalités les plus intéressantes ».

Partant de la manière dont la plupart me semble « épouser » le personnage de Kauai Electric, le « Eco », il se caractérise par ne pas être trop castrant, contrairement à ce que l’on voit parfois dans d’autres modèles. Il est vrai que les accélérations deviennent moins lentes et tout nous incite à épargner, mais ce n’est pas pour cela que nous devenons un «escargot de la route». De plus, dans ce mode, il est possible de faire des consommations de 12,4 kWh / 100 km et de voir l’autonomie réelle être encore plus élevée que les 449 km annoncés.

Le mode « Sport » fait de Kauai Electric une sorte de « balle sud-coréenne ». Les accélérations deviennent impressionnantes et si l’on désactive l’antipatinage, les 204 ch et 385 Nm font le «sabot» des pneus avant, ce qui révèle des difficultés à contenir tout l’élan des électrons. Le seul inconvénient apparaît dans le graphique de consommation, qui chaque fois que j’insistais sur une conduite plus engagée, montait à 18-19 kWh / 100 km.

Le mieux, c’est que les deux autres modes ont été sélectionnés et une conduite plus calme a été rapidement réduite à 14 à 15 kWh / 100 km et l’autonomie augmentée à des valeurs qui nous amènent presque à se demander: essence pour quoi?

Enfin, pour aider non seulement l’interaction homme-machine mais aussi pour augmenter l’autonomie, les quatre modes de régénération sélectionnables via les languettes de la colonne de direction permettent (presque) d’abandonner la pédale de frein. En conduite économique ils nous font faire de la voile ou recharger les batteries en décélération selon les besoins et dans une conduite engagée ils simulent presque l’effet des réductions «nostalgiques» du rapport de démultiplication à l’entrée des courbes.

Allons aux comptes

Après environ une semaine aux commandes du tramway Hyundai, je dois avouer qu’un seul facteur m’amène à ne pas l’indiquer comme la meilleure option dans la gamme du croisement Sud-coréen: son prix.

En dépit d’être beaucoup plus économique que n’importe lequel de ses frères et d’avoir plus de puissance que tous, la différence de prix est assez considérable, tout cela à cause du coût de la technologie électrique.

Pour avoir une idée des différences de prix, faites simplement quelques calculs. L’unité que nous avons répétée était au niveau de l’équipement Premium, disponible à partir de 46 700 euros.

La version essence équivalente la plus puissante a le 1.6 T-GDi avec 177 ch, transmission automatique et est disponible à partir de 29 694 euros. La variante diesel la plus puissante à transmission automatique, le 1.6 CRDi de 136 ch, au niveau d’équipement Premium, coûte à partir de 25 712 euros.

Enfin, le Kauai Hybrid, avec 141 ch de puissance maximale combinée, coûte, au niveau de l’équipement Premium, à partir de 26 380 euros.

Cela signifie-t-il que vous devriez retirer Kauai Electric de vos options? Bien sûr que non, vous devez faire le calcul. Malgré le prix plus élevé, il ne paie pas l’IUC et est éligible à des incitations à l’achat de tramways par l’État.

De plus, l’électricité est moins chère que les combustibles fossiles, vous pouvez avoir un badge EMEL pour vous garer à Lisbonne pour seulement 12 euros, l’entretien est de moins en plus abordable et vous achetez une voiture «future proof».

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Après avoir conduit le Kauai avec un moteur diesel, essence et hybride, je dois avouer que j’étais curieux de tester le Hyundai Kauai Electric.

Les qualités reconnues depuis longtemps par Kauai, comme un bon comportement dynamique ou une bonne qualité de construction, ce Kauai Electric ajoute de la valeur comme une agréable sérénité au volant, des caractéristiques balistiques et une économie d’utilisation inégalée.



© Thom V. Esveld / Raison automobile



Silencieux, spacieux aussi (aucun Kauai n’est une référence dans le segment de ce chapitre), agréable et facile à conduire, ce Kauai électrique est la preuve qu’une voiture électrique peut être la seule voiture d’une famille.

En roulant avec lui, je n’ai jamais ressenti «l’anxiété de l’autonomie» (et l’attention que je n’ai nulle part où charger la voiture ou avoir la carte à cet effet) et la vérité est que c’est un excellent choix pour ceux qui veulent une voiture économique et facile à utiliser et à entretenir.

Est-ce le meilleur de la gamme? Seul le prix de la technologie est ce qui, à mon avis, fait que le Hyundai Kauai Electric ne remporte pas ce titre, car cela prouve qu’avoir une électrique ne nécessite plus d’énormes concessions.