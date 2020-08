Interdiction aux étudiants trans de créer des groupes de soutien LGBT à l’école

Un étudiant trans qui a tenté de créer un groupe de soutien LGBT + dans son école s’est fait dire que ce serait «inapproprié» et «trop long» par les enseignants en Irlande.

L’incident a été enregistré dans le cadre d’un nouveau rapport examinant les expériences de jeunes transgenres et de divers genres dans les écoles irlandaises par le Transgender Equality Network Ireland (TENI) et l’Université de Limerick.

Tous les élèves trans et de genre divers interrogés dans le cadre de l’étude ont déclaré se sentir marginalisés à l’école, beaucoup soulignant la stagnation des discussions sur l’identité de genre comme un facteur contributif, selon le Examinateur irlandais.

Certains des étudiants trans et de genre divers interrogés ont déclaré avoir complètement abandonné l’éducation formelle en raison de la discrimination à laquelle ils étaient confrontés, tandis que d’autres ont déclaré avoir déménagé dans une nouvelle école en raison d’attitudes anti-trans.

Les chercheurs ont interrogé 50 jeunes trans et de genre divers pour l’étude, ainsi que des parents, des éducateurs, des syndicats et des membres du secteur public.

Les élèves ont signalé des attitudes hostiles aux identités LGBT + dans les écoles. Un participant a déclaré que les enseignants «ne discuteraient pas du tout des personnes LGBT +, mais surtout pas des personnes trans».

Lorsqu’un élève a tenté de créer un groupe de soutien LGBT +, on leur a dit que ce serait «inapproprié» et qu’un enseignant devrait superviser.

D’autres élèves ont déclaré qu’ils n’étaient pas autorisés à afficher des affiches sur l’intimidation homophobe dans leurs écoles.

Les étudiants trans et de genre divers en Irlande ont déclaré que les enseignants avaient fait des remarques transphobes lorsqu’ils révélaient leur identité de genre.

L’environnement scolaire hostile a poussé de nombreux jeunes transgenres à cacher leur identité de genre, et beaucoup ont déclaré ressentir de la honte et de l’anxiété à l’idée de se présenter au personnel et aux autres élèves.

La majorité des jeunes trans et de genre divers interrogés ont déclaré avoir révélé leur identité de genre à un membre du personnel de l’école – mais les enseignants ont offert des réactions mitigées.

La plupart des élèves qui sont sortis à l’école ont dit que les enseignants les soutenaient lorsqu’ils sont sortis.

Cependant, certains ont déclaré que les membres du personnel leur avaient posé des questions inappropriées sur leur identité de genre et avaient fait des remarques transphobes.

Un garçon transgenre qui s’est adressé à un enseignant et au directeur de son école s’est fait dire qu’il n’y avait «rien à faire». Le personnel enseignant a souvent mal sexiste et surnommé le garçon, même après l’intervention de ses parents.

De plus, les jeunes transgenres et de genres divers ont souligné l’importance pour le personnel scolaire d’affirmer l’identité des jeunes transgenres et de genres divers en utilisant leur nom et pronom préféré.

Pendant ce temps, une jeune fille trans a déclaré qu’elle avait dû quitter complètement l’école et s’inscrire à un programme de décrochage scolaire parce que l’école avait refusé d’accepter son identité de genre. Elle a déclaré avoir été nommée à plusieurs reprises par le personnel.

Tous les jeunes trans ou de genre divers qui ont fait la transition à l’école ont déclaré qu’ils étaient mal nommés et mal sexistes, et qu’ils étaient confrontés à des problèmes liés aux politiques d’uniformes restrictives et à l’accessibilité aux toilettes.

Les jeunes interrogés ont déclaré qu’ils aimeraient voir des membres du personnel dévoués nommés à des postes de liaison dans les écoles pour aider les jeunes trans et de genre divers à faire face à la transition.

Ils ont également déclaré que le personnel scolaire avait besoin de plus de formation sur les questions LGBT +, et ont demandé aux écoles d’introduire des salles de bains non sexistes et d’éradiquer les politiques d’uniformes restrictives.

Il est essentiel que le personnel de l’école affirme l’identité des jeunes trans et de genre divers.

Le rapport a été co-écrit par le Dr Ruari-Santiago McBride de l’Université de Limerick, qui a déclaré vouloir fournir une «compréhension approfondie» des défis auxquels sont confrontés les jeunes trans dans les écoles en Irlande.

«Les résultats de la recherche suggèrent que les jeunes transgenres et de genres divers n’ont pas l’égalité des chances en matière d’éducation dans les écoles post-primaires irlandaises.

«Les jeunes transgenres et de genres divers à qui nous avons parlé ont formulé une multitude de recommandations concernant les changements qu’ils croyaient que les écoles devaient introduire pour soutenir les jeunes transgenres et de genre divers.

«Cela impliquait de rendre le programme scolaire plus inclusif de l’identité de genre et de l’expression de genre, ainsi que la révision de leur politique uniforme et la fourniture d’installations non sexistes.

«De plus, les jeunes transgenres et de genres divers ont souligné l’importance pour le personnel scolaire d’affirmer l’identité des jeunes transgenres et de genres divers en utilisant leur nom et pronom préféré.