Oppo F17, F17 Pro sera lancé en Inde aujourd’hui à 19h00 IST: comment le regarder en direct

Oppo lancera aujourd’hui deux nouveaux smartphones – Oppo F17 et Oppo F17 Pro – en Inde. La société a confirmé que l’Oppo F17 Pro arborera un double écran perforé et une configuration de caméra arrière quadruple à l’arrière.

L’entreprise a également annoncé qu’il lancera les écouteurs Oppo Enco W51 TWS aujourd’hui lors de l’événement.

Événement de lancement Oppo F17, Oppo F17 Pro: comment le regarder en direct

L’événement de lancement débutera à 19 h 00 IST aujourd’hui. Vous pouvez visiter les chaînes de médias sociaux de l’entreprise ou la page YouTube pour regarder la diffusion en direct.

Excité pour le lancement de Flauntastic Online Music?

Rendons les choses plus excitantes! Rejoignez notre diffusion en direct sur YouTube le 2 septembre à 19h pour un concours surprise en direct – il y en a 17 # OPPOF17Pro et 170 # OPPOEncoW51 De vrais écouteurs sans fil à gagner! #FlauntItYourWay pic.twitter.com/qKHivIuPUn – OPPO Inde (@oppomobileindia) 31 août 2020

Spécifications attendues du Oppo F17

Selon un rapport précédent, Oppo F17 sera livré avec un SoC Snapdragon 662. Le smartphone aura jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et sera disponible en trois variantes – Dynamic Orange, Navy Blue et Classic Silver.

L’appareil arborerait un écran S-AMOLED Full HD + de 6,44 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau et pèse 163 grammes.

On pense que l’Oppo F17 est livré avec une batterie de 4000 mAh sous le capot avec prise en charge de 30W Flash Charge. La fuite affirme en outre que le smartphone arborera une configuration à quatre caméras à l’arrière qui comprendra un 16 MP, 8 MP et deux caméras 2 MP.

Pour les selfies, le smartphone devrait disposer d’une caméra frontale de 16 MP.

L’Oppo F17 mesurera 159,8×72,8×7,45 mm.

Spécifications attendues du Oppo F17 Pro

Quant à l’Oppo F17 Pro, le le rapport suggère que le smartphone comportera jusqu’à 8 Go de RAM et 12 Go de stockage. Il sera alimenté par un SoC Media Tek Helio P95 et est disponible en trois couleurs: noir mat, bleu magique et blanc métallique.

Cet appareil est également livré avec une configuration à quatre caméras à l’arrière, arborant un objectif 48 MP, 8 MP et deux objectifs 2 MP. La caméra frontale sera de 16 MP.

Le téléphone contient une batterie de 4000 mAh dotée de la technologie VOOC Flash Charge de 30 W et pèse 164 grammes. L’appareil mesure 160,14 x 73,7 x 7,48 mm.

