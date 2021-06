The Boys Ropes dans The Walking Dead Star Laurie Holden dans le rôle de Crimson Countess

Les garçons le casting a ajouté Laurie Holden dans un rôle récurrent pour sa troisième saison à venir. Tout récemment, il a été annoncé que les acteurs Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler et Miles Gaston Villanueva avaient été choisis dans des rôles de super-héros pour la saison 3. Il est maintenant rapporté que Holden a également rejoint le casting et qu’elle jouera Crimson Countess.

Holden est particulièrement connue pour son interprétation de la survivante de l’apocalypse zombie Andrea dans les trois premières saisons de + The Walking Dead. L’actrice est également connue pour ses rôles récurrents dans Les fichiers X, Le bouclier, Les sept magnifiques, Les Américains, et Innocent prouvé. Elle est également apparue dans des films comme Le majestueux, Silent Hill, Les quatre Fantastiques,La brume, Dumb and Dumber à, Pyewacket, et Chiens de l’Arctique.

Comme pour les autres membres de la distribution récemment ajoutés, Holden rejoint Les garçons après que la production de la saison 3 a déjà dépassé la mi-parcours. Alors qu’ils seront présentés dans une capacité limitée, Jensen Ackles rejoint la saison dans un rôle principal en tant que super-héros Soldier Boy. Ackles a déjà été montré dans diverses images publiées sur le plateau, révélant que le Surnaturel star a poussé sa barbe. Un regard sur lui dans sa tenue Soldier Boy a également été révélé en ligne.

Les garçons est basé sur la série de bandes dessinées à succès de Garth Ennis et Darick Robertson. Développé pour Amazon Prime Video par Surnaturel créateur Eric Kripke, qui est scénariste et producteur exécutif, la série suit un groupe de justiciers inadaptés qui se regroupent pour aider à empêcher les super-héros corrompus d’abuser de leurs pouvoirs. Remplie de violence sanglante et de comédie noire, la série sert de parodie de films et d’émissions de télévision de super-héros modernes, et de nombreux personnages sont directement inspirés des favoris des fans de Marvel et de DC.

Karl Urban dans le rôle de Billy Butcher, Jack Quaid dans le rôle de Hughie Campbell, Karen Fukuhara dans le rôle de Kumiko, Laz Alonso dans le rôle de Mother’s Milk et Tomer Capon dans le rôle de Frenchie. Le casting de super-héros comprend Antony Starr dans Homelander, Dominique McElligott dans Queen Maeve, Erin Moriarty dans Starlight, Jessie T. Usher dans A-Train, Chace Crawford dans Deep, Nathan Mitchell dans Black Noir et Aya Cash dans Stormfront.

Il semblerait que la série ne perdra pas de temps avant que les tripes ne frappent le fan dans la saison 3. Taquinant ce qui va arriver dans la première de la saison 3, Kripke a suggéré qu’elle inclurait une scène qui n’a certainement jamais été montrée auparavant sur le petit écran, et pourrait très bien être le moment le plus fou jamais représenté dans une série télévisée. Cela va certainement faire battre l’esprit, surtout après tout ce que nous avons vu de la série auparavant.

« Sans donner de spoilers, j’étais juste au montage hier, et nous faisons quelque chose ici dans la première de la saison 3 qui n’est pas seulement je pense la chose la plus folle que nous ayons jamais faite, ça doit être là-haut avec le plus fou chose que personne n’a jamais faite », a récemment déclaré Kripke à Deadline. « Peut-être que ça ne marchera pas. Qui sait ? Mais je suis tellement accro à ce bâillon que nous tirons. Et c’est certainement quelque chose que personne n’a jamais vu auparavant, probablement pour une bonne raison. Alors tout ça est vraiment excitant. »

Il a ajouté: « Chaque épisode, nous pouvons vraiment montrer au public quelque chose qu’il n’a probablement jamais vu auparavant. Et c’est excitant. Combien de fois dans une émission télévisée pouvez-vous dire cela? »

Les garçons n’a pas encore de date de sortie pour la troisième saison, mais il semble probable qu’elle arrivera plus tard cette année. D’ici là, les fans peuvent regarder les deux premières saisons sur Amazon Prime Video. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

