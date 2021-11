La bande-annonce de Mother/Android a une enceinte Chloë Grace Moretz combattant une guerre de l’IA sur Hulu

Hulu vient de publier la bande-annonce de son prochain thriller de science-fiction Mère/ Androïde, avec Chloë Grace Moretz et Algee Smith en couple en fuite de l’intelligence artificielle qui a repris la plupart des États-Unis Notre héroïne est enceinte, et elles sont toutes les deux désespérées de se rendre à Boston, le dernier endroit protégé de l’IA « Androïdes faisaient partie de notre quotidien, puis une nuit, tout a basculé », explique notre future maman. Invitez les assistants de l’IA à quitter leurs tâches banales pour en lancer… Attachez-vous !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Se déroulant dans un avenir proche, le thriller de science-fiction suit Georgia et son petit ami Sam dans leur périlleux voyage d’évasion alors que leur pays est pris dans une guerre inattendue avec l’intelligence artificielle. À quelques jours de l’arrivée de leur premier enfant, ils doivent affronter le No Man’s Land, un bastion du soulèvement androïde, dans l’espoir de se mettre en sécurité avant d’accoucher. »

L’écrivain et réalisateur Mattson Tomlin a créé un film de science-fiction inspiré par ses propres parents qui ont travaillé « pour sauver leur enfant au milieu des dangers de la révolution roumaine ». Il expliqua. « Mère/ Android est une histoire profondément personnelle inspirée par les sacrifices consentis pour m’amener dans ce monde. Je suis ravi de travailler avec Miramax et mon ami Matt Reeves pour raconter une histoire qui parle de la force de l’humanité dans les moments les plus sombres. »

Chloë Grace Moretz s’est rendue sur Instagram pour partager la nouvelle affiche du film, et les fans ont hâte de voir le film. Cationné avec, « Le temps est venu de se lever. #MotherAndroid sera présenté le 17 décembre, uniquement sur @Hulu, qui est excité ???? Ce beau film écrit et réalisé par @mattsontomlin va vous épater. J’ai hâte de à tous de le voir. Restez à l’écoute 🙂 »

Des cris d’excitation ont suivi. « Tellement excité pour ça !! Ça va être génial! » et « Ohhh ça a l’air fantastique! » et la louange. « Tellement fière de toi, Chloë. Cela a l’air si bien. Tu vas livrer une autre performance incroyable, j’espère que cette fois tu auras la reconnaissance que tu mérites! »

Pendant la pandémie, Moretz a découvert qu’elle avait pas mal de temps libre, et elle a décidé de s’instruire et de prendre position là où elle pensait que son aide était froidement utilisée. « Il est important que ceux qui m’entourent sachent où je me situe et qui je suis et que mes actions soient plus éloquentes que mes paroles. Je suis la personne la plus loyale, à une faute. Me connaissant, dire la vérité et ma loyauté transparaissent, et les conversations peuvent se développer à partir de là. Je partage toujours mon cœur en termes de politique et ce que je pense être bien ou mal dans l’industrie. Je n’ai jamais reculé devant l’honnêteté. »

L’écrivain et réalisateur Mattson Tomlin a ruminé sur son temps à faire Mère/ Android dans son message, en disant: « Penser à être sur le plateau et à tout ce qui est entré dans ce film que nous avons fait pendant une peste. Penser à tout ce qui est arrivé avant et après. Vous faites un film en tant d’étapes. L’énergie monte et descend autour de vous de profondément interne à externe à interne et externe encore. . J’ai hâte qu’il sorte. Bientôt. #motherandroid »

Mère/Androïde premières sur Hulu le 17 décembre.





