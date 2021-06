Shang-Chi surprend les fans de MCU avec une nouvelle bande-annonce

2021 s’est avéré être une grande année pour Marvel Studios non seulement en raison de l’arrivée de sa première série exclusive, mais aussi en raison du fait que la phase 4 du MCU fera enfin ses débuts sur grand écran, l’une de ses plus attendues. productions étant « Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux ».

Marvel a suspendu cette nouvelle production depuis l’année dernière en raison des problèmes causés par la pandémie, mais tout semble indiquer que cette épopée de Kung Fu est prête à épater les fans de MCU avec son arrivée sur grand écran en septembre. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Halloween Kills » démasque Michael Myers dans une nouvelle bande-annonce

Simu Liu incarne Shang-Chi, qui doit affronter la vie qu’il a laissée derrière lui en étant entraîné dans les toiles de la mystérieuse organisation « Ten Rings ». Le film présente une distribution exceptionnelle d’artistes d’origine asiatique, dont Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Meng Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng.

En plus de la diversification raciale des talents dans le MCU, un geste applaudi par les fans de la franchise, « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » a enthousiasmé les fans de la franchise à la possibilité de voir à l’écran le véritable « Mandarin », un méchant qui serait censé être introduit dans « Iron Man 3 ». Le film proposera également un récit dans lequel Shang-Chi doit affronter son propre père dans sa quête pour réparer ses erreurs.

Vous pourriez aussi être intéressé par: James Gunn parle de sa tentative de reboot d’un Universal Monster

L’un des éléments les plus commentés sur les réseaux sociaux apparaît dans les dernières minutes de la bande-annonce, car tout semble indiquer qu’après avoir été confirmé dans la série Disney+ « She-Hulk », Marvel Studios s’apprête à présenter le retour d’Abomination, méchant de « The Incredible Hulk » qui sera à nouveau interprété par Tim Roth.

« Pour citer Stan Lee, la légende elle-même, ‘Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité.’ Mais je pense que la raison pour laquelle j’ai la plate-forme que j’ai, c’est parce que j’ai appris à embrasser mon ‘élément asiatique’ », a déclaré Simu Liu dans le communiqué officiel de l’annonce du film, notant qu’il n’allait pas s’éloigner du l’occasion de représenter leur culture sur grand écran, ce qui pourrait servir d’exemple aux enfants d’immigrés. « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » sera présenté le 3 septembre.