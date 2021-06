Qui est l’avocat de Britney Spears ? Samuel D. Ingham III fait face à un contrecoup après un témoignage de conservateur

Après que Britney Spears a livré un témoignage choquant à un tribunal californien détaillant 13 ans de traumatisme sous sa tutelle controversée, des questions doivent être posées sur les personnes impliquées dans l’affaire.

L’avocat de Spears, Samuel D. Ingham III, fait l’objet d’un examen minutieux pour savoir s’il a ou non suffisamment soutenu ou éduqué sa cliente qui prétend avoir été forcée de travailler contre son gré et qu’elle n’était pas au courant de ses droits de demander la fin de sa tutelle.

Qui est l’avocat de Britney Spears, Samuel D. Ingham III ?

Ingham est un avocat californien dont la pratique se concentre sur les procédures impliquant des tutelles et des fiducies.

Ingham a été nommé avocat de Spears en 2008.

Ingham est devenue l’avocate de Spears en 2008 alors que son père, Jamie Spears, demandait une tutelle et le droit de contrôler les finances personnelles de sa fille.

À l’époque, Spears était à l’hôpital pour une évaluation psychiatrique involontaire et un tribunal l’avait jugée incapable d’engager son propre avocat.

Ingham a eu d’autres clients de premier plan.

Ingham a travaillé sous la tutelle de la légende de la radio Casey Kasem.

Kasem avait 82 ans lorsque la tutelle a été mise en place pour sa dernière année de vie et souffrait de troubles cognitifs.

Ingham a également travaillé sur la tutelle du magnat des médias Sumner Redstone. Redstone était également âgée et malade lorsque la tutelle a été mise en place.

On estime qu’Ingham a gagné 3 millions de dollars en représentant Spears.

Il est rapporté qu’Ingham gagne 475 € de l’heure grâce à son travail en tant que représentant de Spears. En 2019, aurait fait 373 000 € et un total de 3 millions de dollars depuis 2008.&

Récemment, Ingham a demandé d’embaucher des spécialistes du litige supplémentaires avec des honoraires totalisant 237 761,23 € pour sept mois de travail.

Sous la tutelle, Spears paie non seulement pour un avocat qu’elle n’a pas choisi elle-même, mais aussi pour l’équipe juridique représentant ses conservateurs qu’elle a vivement critiqué.

Ingham est critiqué pour ne pas avoir protégé Spears.

Des voix dans le mouvement #FreeBritney ont remis en question la capacité d’Ingham à représenter Spears après qu’il semble avoir échoué à l’informer de ses droits dans la tutelle.

Lors de l’audience de mercredi, Spears a déclaré au tribunal « Je ne savais pas que je pouvais demander la fin de la tutelle. »

« Je suis désolée pour mon ignorance, mais honnêtement, je ne le savais pas », a-t-elle ajouté. « Mon avocat dit que je ne peux pas – ce n’est pas bon, je ne peux pas laisser le public savoir ce qu’ils m’ont fait. »

Des documents judiciaires impliquent que Spears a fait pression pour modifier les termes de sa tutelle depuis 2014, mais n’était toujours pas au courant de son droit de remettre en question l’accord de dissolution.

Ingham a fait part de ses inquiétudes concernant la garde de ses enfants par Spears.

Lors d’une réunion en 2014, Ingham a fait part des inquiétudes exprimées par Spears au sujet de la consommation d’alcool de son père et de la garde des enfants qu’elle partage avec Kevin Federline.

Cependant, il a également informé les avocats de Jamie Spears de l’utilisation par sa fille de jurons en présence de ses enfants.

Il a noté qu’il avait dit aux avocats de Jamie Spears en charge des arrangements de garde « afin qu’il puisse prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants ».

Spears veut changer d’avocat.

Dans son témoignage, Spears a noté qu’elle avait noué une relation avec son équipe juridique à qui elle s’adressait trois fois par semaine, mais a indiqué qu’elle aimerait choisir son propre avocat.

«Je n’ai pas vraiment eu l’occasion par moi-même de choisir moi-même mon propre avocat. Et j’aimerais pouvoir le faire », a-t-elle déclaré. Elle n’a jamais publiquement exprimé son mécontentement envers l’équipe d’Ingham.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.