The Boogeyman amplifie la peur avec un nouveau teaser et une nouvelle affiche

Le battage médiatique et la peur de l’été rampent définitivement dans le dos des fans d’horreur partout avant la sortie en salles de la dernière adaptation cinématographique de la célèbre nouvelle classique de Stephen King Le croque-mitaine. Selon un rapport de Collider, le dernier teaser du film est sorti des studios du 20e siècle avec une toute nouvelle affiche promotionnelle présentant la terreur captivante qui attend le public partout le mois prochain.





En relation: The Boogeyman est l’adaptation de Stephen King la plus « viscéralement effrayante » de tous les temps, déclare le réalisateur

Le croque-mitaine est basé sur la nouvelle du même nom de l’auteur d’horreur acclamé Stephen King. C’est le dernier ajout à des dizaines et des dizaines de ses histoires iconiquement effrayantes à être portées sur grand écran. Celui-ci est dirigé par Rob Savage, qui a précédemment réalisé et co-écrit des films d’horreur Héberger (2020) et Dash Cam (2021). Les auteurs du scénario comprenaient Mark Heyman (Les jumeaux squelettes), avec Scott Beck et Bryan Woods, un duo collaborateur qui a travaillé sur d’autres films comme celui de John Krasinski Un endroit silencieux (2018) et plus récemment le thriller d’action de science-fiction 65 avec Adam Driver qui est sorti en mars dernier. Les producteurs du projet sont Dan Cohen, aux côtés de Shawn Levy et Dan Levine qui ont travaillé ensemble sur d’autres films comme Le projet Adam (2022). En vedette dans Le croque-mitaine est un tas de talents de premier plan tels que Sophie Thatcher (Vestes jaunes), Chris Messine (Air), Vivien Lyra Blair (Obi Wan Kenobi), et David Dastmalchian (Dune : première partie).

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Pour ceux qui ne connaissent pas le conte surnaturel original, voici le synopsis officiel du prochain film avec l’aimable autorisation de 20th Century Studios :

La lycéenne Sadie Harper et sa petite sœur Sawyer sont encore sous le choc de la mort récente de leur mère. Dévasté par sa propre douleur, leur père Will, thérapeute de profession, ne leur apporte ni le soutien ni l’affection qu’ils tentent de lui réclamer. Lorsqu’un patient désespéré se présente à l’improviste chez lui pour demander de l’aide, il fait venir une entité terrifiante qui s’attaque aux familles et se nourrit de leurs plus grandes souffrances.

Le teaser récemment publié résume l’horreur fascinante à venir dans la nouvelle adaptation, avec la famille Harper terrorisée par une entité indescriptible et dangereuse qui les menace dans leur propre maison, ses grognements assoiffés de sang résonnant dans tous les coins sombres. Un monstre « connu sous de nombreux noms » qui hante les humains depuis plus longtemps qu’ils ne s’en souviennent. Cette interprétation de Le croque-mitainequi doit être présenté en première dans les salles du monde entier le 2 juin, est sûr de garder le public agrippé à sa place du début à la fin.

Découvrez la bande-annonce finale et la nouvelle affiche promotionnelle ci-dessous, toutes deux gracieuseté de 20th Century Studios.

Source de l’image : Studios du 20e siècle





Encore plus de peurs épiques de Stephen King à l’écran

La bibliothèque apparemment sans fin de terreur surnaturelle de Stephen King domine le genre presque sans arrêt depuis plusieurs années, et Le croque-mitaine n’est qu’une des adaptations encore plus à venir dans les mois et les années à venir. Certains des plus grands poids lourds de l’horreur de l’industrie réclament de récupérer le prochain lot sanglant de projets King, et parmi eux se trouvent Lot de Salem par La conjuration co-créateur Gary Dauberman, qui a depuis terminé le tournage mais n’a pas encore de date de sortie fixée. Il y a aussi l’adaptation de James Wan de Le singequi a récemment lancé Lotus blanc alun Theo James dans un rôle principal. Il dirigera également une interprétation de King’s Les Tommyknockers avec Roy Lee, qui a déjà coproduit Andy Muschietti Ça : Chapitre 1 (2017) et après Chapitre deux (2019). Pendant ce temps, Tom Hiddleston et Mark Hamill rejoignent la production de La vie de Chuckréalisé par Mike Flanagan.