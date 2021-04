Ainsi, à l’heure actuelle, les Indiens ont commencé à s’intéresser de plus en plus au concept d’Anime. Pourtant, la majeure partie de la population ne le comprend pas correctement. Depuis que des Anime comme Dragon Ball z, Captain Tsubasa, Naruto, Kochi Kame, Pokemon, Beyblade, etc., sont devenus célèbres dans Young Indian Audiences, les parents de ces enfants ont commencé à aller à l’encontre de cette nouvelle tendance.

Les parents indiens ont commencé à s’y opposer à cause des combats intenses et des scènes d’effusion de sang. Ils pensaient que c’était un dessin animé qui gênerait l’esprit de leurs enfants et leur ferait perdre tout intérêt pour les études.

Même aujourd’hui, il y aura un groupe de personnes qui se moqueront encore de vous lorsque vous leur direz que vous regardez Anime !. Calme ennuyeux, n’est-ce pas? Alors parlons de ce que c’est que d’être un fan d’anime en Inde.

Les valeurs et les leçons de vie enseignées par l’anime

Pensiez-vous que l’anime ne concerne que des combats flashy et des histoires avec des intrigues? Vous vous trompez si vous pensiez de cette façon. Il existe une catégorie d’anime qui vous apprend la vie, également appelée Animes «Slice of Life». Anohana, Tamako Market, le livre des amis de Natsume et Wotakai: L’amour est difficile pour un Otaku.

Même dans Shonen Anime comme Naruto, Rock Lee est le meilleur exemple d’un personnage qui vous enseigne des valeurs et des leçons de vie. As Rock Lee est le seul à ne pas pouvoir jouer au Ninjutsu dans une académie pleine de Ninjas. Pourtant, son dévouement et son travail acharné font de lui l’un des personnages les plus forts de Naruto Anime.

Cibler le mauvais public

Plzzz ANIME ko wapas lao INDE… .. ramener la chaîne Animax en Inde…. Les fans d’anime en Inde sont beaucoup plus nombreux#animewapaslao … .. pic.twitter.com/iuICWf5t1E – Rayyan Khan (@RayyanKhanjonin) 2 mars 2021

Si vous me posez la question, qu’est-ce que ça fait d’être un fan d’anime en Inde ?. C’est difficile, et le plus dur est qu’il n’y a actuellement aucune chaîne qui prend en charge les émissions d’anime. Le gouvernement indien avait des problèmes avec les séries animées qui, selon eux, affichaient des événements horribles. Le gouvernement cible l’anime pour les enfants de moins de 16 ans, ils sont donc soit supprimés pour la plupart, soit annulés lorsqu’ils sont affichés.

Ils ne se rendent pas compte que Shonen et Seinen visent un jeune public masculin qui est déjà légalement adulte. Donc, la raison pour laquelle les Animes sont annulés est à cause de la mauvaise perception des Indiens. Tout d’abord, nous avons eu accès à l’anime par des chaînes comme Cartoon Network, Animax, etc. Vous pouvez maintenant les regarder sur Netflix ou Crunchyroll.

Promouvoir les dessins animés à domicile

Otakus japonais: – * publication de photos du film KNY Mugen Train *

Otakus indien: – pic.twitter.com/Wp40R9Ju8b – Syed Anas (Anansi) (@anansi_memer) 17 octobre 2020

Nous pouvons convenir sur une partie que nous avons toujours essayé d’essayer d’imiter le monde occidental et ses singeries. Après l’interdiction de la série Anime en Inde, il n’y avait pas de dessins animés qui feraient penser aux distributeurs que les enfants indiens sont intéressés par quelque chose. C’est alors que notre bon garçon Chota Bheem est entré en scène, Chota Bheem est le plus grand dessin animé créé par des Indiens, et maintenant il est mondialement connu. Mais soyons honnêtes, c’est juste pour les enfants de moins de 10 ans. Certains disent que Bheem peut même battre Goku en ayant un Ladoo de Mausi.

Nous sommes connus dans le monde entier pour notre mythologie ancienne, pourquoi ne pouvons-nous pas faire d’anime ou de dessins animés, comme vous voulez l’appeler, à partir de ces histoires ?. Ramayana Movie est sorti sur Cartoon Network dans les premières années, c’est le premier anime basé sur la mythologie indienne, et l’anime l’a fait au Japon !!. Nous avons donc besoin de plus de contenu comme celui-ci. Donc, si vous me demandez, qu’est-ce que ça fait d’être un Otaku en Inde? Ma réponse serait fière mais malheureuse.

Comment regarder l’anime en Inde

En Inde, regarder des anime directement à la télévision n’est plus possible, car le gouvernement indien n’a gardé aucun anime en vie dans notre pays. Vous pouvez toujours regarder des animes sur Netflix, qui propose un grand nombre d’animes. Netflix produit même maintenant des séries animées. Vous pouvez également vous gaver d’Amazon Prime Video. Alors, quand les gens me demandent, qu’est-ce que ça fait d’être un fan d’anime en Inde? Je dis que c’est assez cher compte tenu de ces abonnements.

Avec l’engouement croissant pour l’anime parmi les Indiens, les distributeurs d’anime comme Crunchyroll et Funimation vont commencer à gérer leurs sites Web pour Indian Otakus, compte tenu de l’énorme masse d’audience! De plus, je suis totalement contre le piratage et je regarde des dessins animés sur des sites tiers. Si nous regardons des anime légalement, cela encouragera les distributeurs d’anime à investir davantage dans notre pays.