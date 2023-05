Le réalisateur de GOTG3, James Gunn, révèle ses films de bande dessinée préférés de tous les temps

James Gunn est actuellement un homme au sommet de son art et apparemment sur le bout de la langue de tout le monde. Après avoir été nommé co-CEO de DC Studios, une division spéciale de Warner Bros. Discovery en charge de tous les projets dérivés de la société de bande dessinée, le réalisateur vient de sortir sa dernière grande aventure avec Marvel Studios, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3qui Il est déjà devenu l’un des plus grands succès de l’année.





Il y a actuellement beaucoup d’attention portée sur le travail qu’il fera avec le nouveau DCU, et plus précisément avec le prochain film Man of Steel, Superman : Héritage. Malgré la pression, Gunn semble prendre les choses sereinement, puisqu’il est un grand connaisseur du monde des comics et un grand fan de super-héros.

Sa connaissance du genre a été plus qu’évidente, non seulement dans son adaptation de gardiens de la Galaxiemais aussi dans La brigade suicide, un film dans lequel il a pu explorer certains des personnages les plus inattendus et non conventionnels de l’univers DC. Et il semble que ce soit ce genre d’histoires qu’il aime le plus.

Dans une récente interview avec GQ, Gunn a révélé ses cinq meilleures adaptations de bandes dessinées, qui incluent le smash animé de Sony Spider-Man: dans le Spider-Versede Richard Donner Superman, de David Cronenberg Une histoire de violencePark Chan-Wook’s Vieux garçonet la plus grande pause de Ryan Reynolds Dead Pool.

L’histoire derrière chaque titre choisi par James Gunn

1978 Superman est devenu un film mythique du genre, notamment grâce à l’interprétation de Clark Kent/Superman par Christopher Reeve. Même après tant d’années, il est toujours considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés et pris comme source d’inspiration pour des projets récents.

Pour ce qui est de Dead Poolil a réussi à accueillir une nouvelle vague d’histoires de super-héros, centrées sur des intrigues beaucoup plus matures, avec plus de violence, de sang et visant une cote R au lieu de G, PG ou PG-13 comme la plupart des films de bandes dessinées le faisaient à l’époque , du moins ceux avec des personnages populaires comme vedettes principales.

Spider-Man: dans le Spider-Versequi sort sa suite le mois prochain, a marqué un avant et un après dans l’histoire de l’animation et a placé Miles Morales Spider-Man au sommet avec Peter Parker, présentant une histoire avec du cœur, de l’émotion, un style d’animation unique et de grands personnages.

Vieux garçon est un film coréen de 2003 qui a adapté le manga du même nom, créé par Garon Tsuchiya et Nobuaki Minegishi. L’histoire suit Oh Dae-su, un homme d’affaires qui est kidnappé de nulle part et confiné pendant des années dans une chambre d’hôtel, sans connaître les raisons qui l’ont conduit à cet endroit.

Une histoire de violence est basé sur le roman graphique créé par John Wagner et Vince Locke publié par Vertigo. L’intrigue est centrée sur Tom Stall, un père de famille de l’Indiana dont la vie bascule lorsque deux inconnus tentent de cambrioler son restaurant. L’événement confrontera Tom à son passé et révélera sa vraie personnalité.