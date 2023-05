Rachel Brosnahan dit que rejoindre Superman: Legacy Cast serait « extraordinaire »

Rachel Brosnahan répond aux spéculations selon lesquelles elle figure sur une courte liste d’actrices en considération pour le rôle de Lois Lane dans James Gunn Superman : Héritage. Un article récent publié par The Hollywood Reporter a déclaré que Brosnahan avait passé une audition impressionnante pour le rôle avant d’ajouter que La merveilleuse Mme Maisel star, qui a 32 ans, « peut être dans la gamme plus ancienne pour ce que Gunn espère finalement réaliser : un regard sur l’héroïsme de Metropolis via des personnages d’une vingtaine d’années. » Lors d’une apparition sur La vueBrosnahan a adressé le rapport :





« Je veux dire, écoutez, prenez tout ce que vous lisez sur Internet avec des pincettes, est mon premier conseil. Mais ce serait extraordinaire. J’ai grandi en regardant Lois Lane, cette journaliste incroyablement talentueuse qui est loin d’être une demoiselle en détresse. Et je sauterais sur l’occasion si elle se présentait.

Parmi les autres actrices mentionnées pour le rôle du journaliste du Daily Planet, citons Éducation sexuellec’est Emma Mackey, Bridgertonde Phoebe Dynacor et Samara Weaving (Prêt ou pas). On ne sait pas si Mackey, Dynevor ou Weaving ont auditionné pour le rôle.

Brosnahan a dépeint la femme au foyer devenue comique torride Midge Maisel dans la série primée aux Emmy Awards d’Amazon La merveilleuse Mme Maisel depuis 2017. Son interprétation du personnage principal a valu à Brosnahan un Primetime Emmy Award et deux Golden Globe Awards. La série, qui met également en vedette Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron et Luke Kirby, en est à sa cinquième et dernière saison. Le dernier épisode sera diffusé le 26 mai.

Ensuite, Brosnahan devrait jouer dans un autre projet Amazon, Loïs & Varga. La série limitée est basée sur une nouvelle de Lisa Taddeo et « suit un couple nouvellement marié qui déménage sur une petite île tant vantée après avoir hérité d’une parcelle paradisiaque de propriété en bord de mer. Mais une fois arrivés, ils rencontrent Varga, la seule strip-teaseuse de l’île. et professeur de yoga, qui commence à bouleverser sinistrement leur vie. »

James Gunn répond aux rumeurs de casting

Brosnahan n’est pas le seul à avoir récemment abordé le rapport THR. Gunn, qui a écrit le film et est sur le point de le réaliser, s’est rendu sur Twitter samedi, partageant: « Pour vous tous, je ne ferais jamais de commentaire sur qui est ou n’est pas AUDITIONNÉ pour un rôle. C’est l’affaire de l’acteur uniquement et n’est pas Ce n’est pas quelque chose que je rendrais public à moins qu’ils ne le fassent d’abord après coup… » Il a ajouté : « Pour l’instant, une seule personne a été CAST dans Superman : Legacy, et ce n’est aucun des joueurs réguliers de le monde de Superman. »

Superman : Héritage marquera le premier projet de Gunn en tant que PDG de DC Studios (un titre qu’il partage avec Peter Safran). Le film est prévu pour une sortie à l’été 2025; selon sa logline officielle, « il suit Superman alors qu’il réconcilie son héritage avec son éducation humaine. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la manière américaine dans un monde qui considère la gentillesse comme démodée. » Selon THR, David Corenswet (perle) est considéré comme un favori pour diriger le film en tant que Clark Kent, avec deux autres prétendants anonymes.