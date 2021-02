10 hymnes Tinder, chansons d’amour et podcasts relationnels pour augmenter le volume cette Saint-Valentin – Spotify

Quand il s’agit de rencontres et de relations, l’audio est puissant. La bonne musique au bon moment peut vraiment créer l’ambiance, et un intérêt partagé pour un podcast peut déclencher une conversation profonde. Se connecter sur une affinité mutuelle pour un groupe, une chanson ou un podcast – ou présenter à votre nouvel amoureux quelque chose que vous pensez qu’il aimera – peut unir les gens de manière profonde et personnelle. Alors juste à temps pour la Saint-Valentin, Spotify et Tinder ont rassemblé quelques-uns des meilleurs morceaux et podcasts qui parlent le plus de trouver un match. Lisez la suite pour tomber amoureux. . . avec une nouvelle chanson ou un podcast relationnel, au moins.

C’est un match de musique

Tinder a constaté que l’ajout d’un «hymne» à votre profil de rencontre améliore votre expérience de balayage, conduisant à plus de matchs. Puisque la musique est la «passion» numéro un que les membres incluent sur leurs profils dans le monde, l’ajout d’un hymne peut être le meilleur moyen de déclencher une conversation à temps pour une date virtuelle de la Saint-Valentin. Découvrez les 10 meilleurs hymnes trouvés sur les profils des membres de Tinder et décidez si vous glissez à droite sur ces chansons:

Et la musique ne s’arrête pas là. Parfois, une bonne liste de lecture est tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer pour un rendez-vous virtuel sur Tinder, jouer en arrière-plan lors d’un rattrapage par chat vidéo de Galentine’s Day ou créer l’ambiance d’un dîner aux chandelles à la maison. Pour vous inspirer, découvrez quelques-unes des meilleures chansons ajoutées aux listes de lecture Spotify de la Saint-Valentin générées par les utilisateurs dans le monde au cours des 90 derniers jours:

Podcasts pleins de passion

Mais l’audio dans son ensemble – pas seulement la musique – peut aussi parler des sentiments du cœur. Alors que les gens veulent massivement des conseils sur les rencontres et les relations, Spotify a constaté une augmentation de 64% des auditeurs américains diffusant des podcasts sur le thème de l’amour par rapport à la même période l’année dernière. Si vous avez eu une série de mauvais rendez-vous ou si vous avez vécu une terrible rupture, écoutez des histoires détaillant ce que les autres ont vécu au cours de leurs voyages pour trouver l’amour. Ces podcasts populaires sur le thème de l’amour sur Spotify couvrent tout:

Vous cherchez encore plus d’inspiration audio à temps pour le 14 février? Assurez-vous de vérifier Tinder’s Playlist Spotify pour la Saint-Valentin et Spotify repensé Centre de romance.