Terrence Howard menace les producteurs de Sue Triumph d’avoir utilisé son image sans autorisation

Terrence Howard menace de poursuivre les producteurs du nouveau film Triomphe, le drame de lutte amateur sorti en salles le 30 avril. Réalisé par Brett Leonard et écrit par Michael D. Coffey, les stars de cinéma Breaking Bad ancien RJ Mitte en tant que lycéen atteint de paralysie cérébrale qui s’efforce de réussir dans la lutte. Howard co-vedette en tant qu’entraîneur du jeune homme, et son nom et son image figuraient en bonne place dans le marketing du film.

Deux semaines après la sortie de Triomphe, Terrence Howard a demandé à ses avocats d’envoyer une lettre de cessation et de désistement aux employés de Cinemark, Digital Ignition Entertainment, Argonaut Entertainment Pictures et d’autres. Selon la plainte, Howard allègue que son nom, son image et sa ressemblance ont été utilisés en relation avec le film sans son consentement. L’avocat Michael Saltz note dans la lettre que l’implication de Howard était « conditionnée à la satisfaction des promesses matérielles monétaires et non monétaires faites par les producteurs, ce qui ne s’est jamais produit ».

Il est allégué que pas plus tard que le 15 avril, Howard n’avait toujours pas officiellement approuvé sa sortie. Triomphe a quand même été publié le 30 avril. Affirmant que les droits de publicité d’Howard ont été violés, la lettre légale menace de nouvelles poursuites judiciaires si Argonaut continue de présenter Howard avec « distribution, publicité, promotion et / ou exposition de Triomphe de quelque manière que ce soit. «

En réponse à la menace d’une action en justice, Digital Ignition Entertainment a déclaré à TMZ: «Les producteurs ont réalisé ce film avec pour mission de faire progresser la sensibilisation à la paralysie cérébrale et de faire notre part pour promouvoir l’inclusion dans le film. Nous ne pourrions pas être plus fiers de le travail que nos acteurs et notre équipe ont fait pour souligner les réalisations remarquables de l’auteur du film, atteint de paralysie cérébrale, et de l’acteur principal du film, RJ Mitte, qui est également atteint de paralysie cérébrale. «

Ce n’est pas la seule controverse liée à l’un des rôles de film d’Howard. À l’origine, Howard a joué le rôle du colonel James Rhodes du MCU, alias War Machine, dans le premier Homme de fer. Il était l’acteur le mieux payé du film, recevant un salaire plus important que la vedette principale Robert Downey Jr.Après on lui aurait offert une réduction de salaire de 50 à 80% pour L’homme de fer 2, Howard n’est pas revenu pour la suite, et Don Cheadle joue le rôle depuis.

« Tu sais ce qui est si drôle? Même si j’aime tellement Don Cheadl et j’aime ce qu’il a fait, j’entends encore beaucoup de fans me demander: ‘Vais-je revenir et être War Machine? Vais-je revenir et être War Machine? Je pense qu’ils pourraient avoir une énorme franchise, mais f ** k em », a déclaré Howard à propos de la situation en 2018.

Cinemark et Argonaut n’ont pas encore fourni de réponse officielle à la lettre légale. Le film est sorti le 30 avril et vous pouvez regarder la bande-annonce de Triomphe au dessous de. En plus de Mitte et Howard, le film inspirant met également en vedette Colton Haynes, Jonathan Scaech, Grace Victoria Cox, Rob Gough et Michael D. Coffey. Cette nouvelle nous vient de TMZ.