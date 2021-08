The White Lotus Season 2: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les dernières mises à jour ici

– Publicité –



Ironique? Le lotus blanc Cela nous a fait peur. Cela lui faisait peur. Cela a mis Jennifer Coolidge dans un cendrier. Alexandra Daddario a interrogé tous les journalistes.

Nous allons dire au revoir aux palmiers qui se balancent. Le ciel mystérieusement jaune au-dessus du célèbre domaine hawaïen du lotus blanc. HBO a révélé que HBO faisait un petit détour. Dans la satire sociale de la deuxième saison, HBO déplacera le spectacle dans un tout nouvel emplacement et attirera de nouveaux VIP.

Saison 2 : Le Lotus Blanc reviendra à une époque en échange d’un concept encore méconnu. La prémisse découle du drame sur l’enquête sur le meurtre d’Hawaï. Cependant, d’autres invités de White Lotus pourront suivre le récit. Voici ce que nous savons.

Date de sortie de la saison 2 de White Lotus

Le lotus blanc la saison 2 est toujours en pré-production. En tant que tel, il n’y a pas de dates pour la deuxième saison. Le lotus blanc la saison 2 ne sortira pas avant au moins un an, étant donné que la saison 1 a pris trois ans à tourner et est sortie les 20 et 21 juillet. Si Le lotus blanc est sur un calendrier de sortie similaire à l’été 2022, les téléspectateurs pourront peut-être réfléchir à leurs vacances d’été mouvementées.

Acteurs : Le Lotus Blanc Saison 2

Les nouvelles du casting peuvent mettre un certain temps à arriver, mais la bonne nouvelle est que les stars d’Hollywood sont assez aimées pour remplacer celles qui ont plus d’argent. (All-Big Little Lies semble avoir le bon casting) Belinda Rothwell doit reprendre Natasha Rothwell et lui donner ce qu’elle mérite : une grande entreprise de spa prospère. Il est plus que temps.

Histoire de White Lotus Saison 2

Comme théories, Lotus blanc La deuxième saison de la saison 2 a commencé à voler. Les fans se demandent où se déroulera l’histoire de White Lotus. Hawaï était un bon choix pour la première série car elle se concentrait sur le colonialisme américain à Hawaï et ses abus envers les Hawaïens indigènes. L’ancien Geeks l’écrivain Mike White Il n’est pas clair quelle est la prémisse réelle de ce projet. Lotus blanc La deuxième saison sera similaire, mais les créateurs ont déclaré qu’elle serait différente de la saison 1. Ils suivent un nouvel ensemble d’invités dans un autre hôtel du monde entier. Si nous avions une supposition Le lotus blanc La saison 2 se déroulera probablement dans un autre lieu de vacances américain ou occidental comme la Jamaïque, la Grèce ou les Bahamas. White, cependant, a déjà suggéré que cela pourrait être « . »San Tropez, Lotus Blanc”