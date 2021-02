La mise à jour Samsung One UI 3.1 apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment l’enregistrement multi-micro, le partage privé, la protection oculaire et plus

19 févr.2021 16:26:05 IST

Samsung a annoncé que la nouvelle mise à jour One UI 3.1 bientôt déployer pour ses smartphones, à commencer par la série Galaxy S21. La nouvelle interface utilisateur sera également déployée pour les séries Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip (Critique), Galaxy Z Fold 2 (premières impressions), Série Galaxy S10, série Galaxy Note 10, Galaxy Fold et plus encore. La mise à jour introduit de nouvelles fonctionnalités de caméra, un enregistrement multi-microphone, un partage privé, un commutateur automatique pour les Galaxy Buds et un écran de confort oculaire. En plus de cela, les utilisateurs pourront également supprimer les objets indésirables des images via le nouvel outil Gomme d’objet.

La nouvelle fonction Eye Comfort Shield ajustera automatiquement la lumière bleue du smartphone en fonction de l’heure de la journée. Selon Samsung, cela permettra également aux utilisateurs de programmer les couleurs de l’écran pour la journée selon leur choix. La fonction d’enregistrement multi-micro permettra aux utilisateurs d’enregistrer simultanément de l’audio via des téléphones et des appareils Bluetooth connectés.

Samsung a également introduit une fonction de commutation automatique qui aidera les utilisateurs à passer d’un appareil Galaxy à un autre avec les écouteurs Galaxy Buds Pro, Live et Buds +. La nouvelle fonctionnalité de partage privé supprimera les métadonnées qui incluent l’emplacement avant de partager des images. Samsung One UI 3.1 apporte également des fonctionnalités améliorées de mise au point automatique tactile et de contrôleur d’exposition automatique pour l’appareil photo.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂