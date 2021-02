Disparition d’Elisa Lam à l’hôtel Cecil: tout ce que le documentaire Netflix ne dit pas

Le documentaire « Scène de crime: disparition à l’hôtel Cecil« ( » Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel « , dans sa langue originale) a été créée sur Netfilx le 10 février 2021, et bien qu’il explore la disparition et la mort d’Elisa Lam en janvier 2013, il omet également des informations cruciales lorsque le temps qui anime les mythes sur le lieu tristement célèbre de Los Angeles.

Dans les quatre épisodes de la production dirigée par Joe Berlinger, une tentative est faite pour expliquer le comportement de Lam et comment il s’est retrouvé dans un réservoir d’eau sur le toit d’un hôtel où des morts subites, des meurtres et une série d’activités paranormales se sont produits.

En plus des faits concrets, les docu-séries de Netflix aborda numerosas teorías de conspiración que involucran al Departamento de Policía de Los Ángeles, el vecindario de Skid Row de Los Ángeles y sospechosos en línea, pero al final se quedan con la conclusión del médico forense: Lam murió de un ahogamiento accidental, ocasionado por su Trouble bipolaire.

Screen Rant a partagé une liste de tout ce qui était apparemment laissé de côté « Scène de crime: disparition à l’hôtel Cecil».

LA CONNEXION AVEC LE NIGHT STALKER

Le deuxième épisode de la série documentaire consacre un court segment au tueur en série Richard Ramirez, qui a séjourné à l’hôtel Cecil lors de son massacre de 1985. L’historien de Los Angeles Kim Cooper déclare que «[Ramírez] il serait dans la ruelle du fond, couvert de sang … en train de se déshabiller », tandis que son collègue historien Richard Schave, indique« Il marchait pieds nus avec ses sous-vêtements tachés de sang jusqu’à son sol et dans sa chambre, à plusieurs reprises ».

Bien que ces commentaires soient présentés comme des faits et que même Ramírez lui-même ait raconté à la police son séjour à l’hôtel Cecil, une recherche en ligne sur le média susmentionné révèle qu’il existe différentes variantes de la même histoire. Ce documentaire comme « Night Stalker » est basé sur la mythologie et ne présente aucune preuve pour confirmer son lien avec l’hôtel Cecil.

Ramírez est décédé d’une insuffisance hépatique le 7 juin 2013 à l’âge de 53 ans (Photo: The Night Stalker / Netflix)

LA DALIA NOIRE

En janvier 1947, le cadavre mutilé d’Elizabeth Short a été retrouvé dans la section Leimert Park de Los Angeles, et même si la rumeur dit qu’elle aurait visité l’hôtel Cecil peu de temps avant sa mort, les archives impliquent qu’elle ne l’a pas fait.

Selon la vidéo Geographics, un policier du nom de Myril McBride a déclaré avoir parlé à une jeune femme effrayée le 14 janvier 1947, la veille de la découverte du corps de Short. La femme non identifiée était sortie d’un bar de Main Street dans le centre-ville de Los Angeles et avait affirmé que quelqu’un avait menacé de la tuer. Elle a également indiqué qu’elle rencontrait ses parents, ce qui ne correspond pas au Black Dahlia, qui était séparé de ses parents.

Le cadavre mutilé d’Elizabeth Short a été retrouvé près de l’hôtel Cecil (Photo: Crime Scene The Vanishing at the Cecil Hotel / Netflix)

LES FANTÔMES DE JANVIER 2014

Après la mort de Lam, Koston Alderete, 11 ans, a pris une photo d’une silhouette suspendue devant une fenêtre du quatrième étage. Dans « Disparition à l’hôtel CecilIls associent cette image à Lam essayant d’atteindre le plafond de l’hôtel Cecil. Cette photo est devenue une partie de la mythologie du lieu célèbre.

L’image prise par Koston Alderete (Photo: Crime Scene The Vanishing at the Cecil Hotel / Netflix)

AUTRES CONNEXIONS

L’hôtel Cecil a également été la toile de fond de certains vidéoclips – par exemple, il apparaît sur U2 «Where the Streets Have No Name» et «The Rock Show» de Blink-182. De plus, ce bâtiment sinistre a également inspiré le film de 1991 «Barton Fink».