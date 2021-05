Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 376

Une semaine tardive dans la PlayStation Nation est arrivée à une conclusion, mais nous avons quand même obtenu quelques nouvelles couleurs de contrôleur PS5 et l’édition légendaire de Mass Effect. Nous utiliserons cette période lente pour recharger avant l’E3 le mois prochain.

Sammy Barker, éditeur

Après une semaine de révision et de prévisualisation bien remplie, je me penche enfin sur Resident Evil Village. Je sais que ce n’est pas le plus long jeu jamais créé par Capcom, alors je l’apprécie en morceaux digestes. Je m’éclate jusqu’ici.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

Édition légendaire de Mass Effect et Guilty Gear Strive? Qu’est-ce que tu pourrais vouloir de plus? Je vais sauter entre les deux tout le week-end.

Liam Croft, rédacteur adjoint

Je vais jouer une grande partie de l’édition légendaire de Mass Effect. J’ai également téléchargé Psychonauts sur ma Xbox Series X à partir de Game Pass parce que je veux vérifier cela avant que la suite n’arrive. Reste à savoir s’il parvient à prendre du temps loin de Femshep and co.

Brett Posner-Ferdman, critique

Après avoir terminé Resident Evil Village plus tôt cette semaine, j’aimerais rattraper certains de mes anciens titres dans mon carnet de commandes. Il est peut-être enfin temps de s’attaquer au remake de Shadow of the Colossus!

Jamie O’Neill, critique

Ce serait contre-productif de ma part de paniquer lorsque les magasins de la PS3 et de la PS Vita ferment, puis de laisser ces anciennes consoles prendre la poussière maintenant que leurs magasins restent ouverts. Par conséquent, je vais relire la fonctionnalité très appréciée de Henry Stockdale 10 jeux PS3 uniquement numériques que vous devriez acheter, car inFAMOUS: Festival of Blood est tentant à 7,99 € pour une lecture rapide de quatre heures.

Allez-vous profiter de Mass Effect Legendary Edition ce week-end, peaufiner Resident Evil Village ou jouer à autre chose? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.