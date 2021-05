Tendances #ReleaseTheGreenLanternScene alors qu’un autre Snyder inutilisé coupe des fuites de scène

#ReleaseTheGreenLanternScene est maintenant à la mode alors que les fans de DC exigent de voir Wayne T.Carr dans une scène que Warner Bros.a réalisée par Zack Snyder dans le film. Ce n’est un secret pour personne que la production de 2017 a été très critiquée Ligue de justice était au mieux problématique, et maintenant nous avons appris que même Justice League de Zack Snyder avait aussi un drame de production. Zack Snyder a choisi Wayne T. Carr dans le rôle de John Stewart dans sa vision originale du film, mais la lanterne bien-aimée n’est nulle part dans la coupe finale. Les fans ont réclamé un aperçu de la scène cinématographique, et Carr s’est finalement laissé aller.

Plus tôt dans la journée, Wayne T. Carr a partagé sur Twitter un aperçu inédit de son costume Green Lantern (bien qu’une version pré-CGI). La photo donne aux fans de DC une idée de ce à quoi il aurait pu ressembler en tant que super-héros classique, et il est sûr de dire qu’il a certainement l’air du rôle. Quant à être coupé du film, Carr a partagé sa déception ainsi que sa gratitude, déclarant sur un épisode de LightCast ce qui suit.

« Quand j’ai vu la vision complète, j’ai traversé le voyage comme tout le monde a traversé le voyage. Vers la fin, j’ai réalisé, ‘Ugh. Je ne fais pas partie de ça. Darn. La chose qui m’a réchauffé le cœur était Une fois que tout l’art conceptuel et tout ce qui a commencé à tomber, ce n’est que de l’amour des fans, mec. Comme, je n’étais même pas dans le film, et je reçois juste des commentaires positifs de la part des gens et du soutien. C’est super fou . C’est absolument fou, mais j’adore ça. «

Le moment de la publication de Carr est intéressant car un jour plus tôt, Deadline a rapporté que Finn Wittrock avait été choisi pour le rôle de Guy Gardner dans le prochain HBO Max. La lanterne Verte séries. Wittrock a été annoncé comme étant le personnage principal, ce qui est étrange étant donné le statut relativement peu familier de Guy Gardner par opposition à des lanternes comme John Stewart, Hal Jordan et Kyle Rayner. On ne sait actuellement pas si Wayne T. Carr ou son personnage Stewart apparaîtra dans la série.

Quant à Zack Snyder, la décision de couper John Stewart de son film n’était pas la sienne mais plutôt celle de Warner Bros. Indiewire.com a rapporté que Snyder avait presque quitté tout le film à cause de certaines décisions du studio. Il a dit ceci.

« Et puis le studio m’avait dit que je n’avais pas le droit de tourner quoi que ce soit. Qu’il n’y aurait aucun film de quelque sorte que ce soit. Pendant la production, c’était une chose sur laquelle ils insistaient. Et j’ai quand même tourné des trucs, bien sûr, dans mon Yard. Et l’une des choses que j’ai tournées était la scène de la lanterne verte. «

Au lieu de Green Lantern apparaissant dans le film, cependant, Martian Manhunter de Harry Lennix était le personnage de remplacement. Il est intéressant d’entendre certaines des histoires des coulisses de Justice League de Zack Snyder car cela montre à quel point l’implication du studio était vraiment lourde. Même après que Snyder ait complètement refait son film, il était toujours incapable de fournir aux fans sa vision complète. Bien que le rôle de Wayne T. Carr ait été coupé, cependant, il pourrait encore faire des apparitions dans de futurs projets DC si Snyder reçoit le feu vert pour continuer son travail dans la franchise. Bien que ce soit actuellement peu probable, des choses plus folles se sont produites. Justice League de Zack Snyder est maintenant disponible en streaming sur HBO Max.

