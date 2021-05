Ringo Starr révèle sa chanson préférée des Beatles

Lors d’une récente participation au programme Stephen Colbert, Ringo Starr, batteur légendaire du groupe de rock emblématique The Beatles, a révélé quelle est sa chanson préférée du groupe, ceci lors du segment de quinze questions « The Colbert Questionert », dont il enregistré le mois dernier.

Colbert lui demandait: « Tu as une chanson à écouter pour le reste de ta vie, qu’est-ce que ce serait? », Question à laquelle Starr a rapidement répondu: Come Together.

« Il y a tellement d’autres favoris, mais si vous en voulez un, » Come Together « ne peut pas être mauvais », a commenté Starr, admettant que c’est sa chanson préférée des Beatles. «J’ai juste l’impression que cela fonctionnait parfaitement avec le groupe, la chanson et John étant John. J’ai adoré ce moment.

À un autre moment de la conversation, Ringo Starr a partagé quelques mots avec Colbert sur sa façon particulière de voir la vie après la mort. «Je pense que nous allons au paradis. Le paradis est génial, mais vous n’y restez pas longtemps, il vous suffit de vous ressaisir et de vous occuper de tout ce que vous n’avez pas traité la dernière fois que vous étiez ici. »

Le mois dernier, Ringo Starr a rendu hommage à son regretté partenaire des Beatles John Lennon, désignant l’icône du rock comme «l’une des plus grandes» lors de la célébration du 50e anniversaire des débuts du «premier album studio de John Lennon / Plastic Ono Band», exprimant lui-même favorablement envers l’émotion que l’artiste a mis dans ce matériau.

Récemment, Ringo Starr a également critiqué le documentaire de 1970 « Let It Be » pour être trop misérable. Le matériel réalisé par Michael Lindsay-Hogg sur la réalisation de l’album se serait concentré sur les discussions houleuses entre Paul McCartney et George Harrison, auxquelles Sarr a noté qu’il ne montrait aucun des moments de joie parmi les membres du groupe.